Crema karate-ului românesc este prezentă la Iași. Azi încep finalele Campionatului Național: intrarea este liberă

Iașul găzduiește și în acest an finalele Campionatului Național de karate tradițional la toate categoriile de vârstă: cadeți, juniori, tineret și seniori. Competiția, ajunsă la a XXXIV-a ediție, se va derula de astăzi și până duminică, la Sala Polivalentă.

Azi, de la ora 18:00, va avea loc un stagiu tehnic pentru comisia tehnică, stagiu condus de invitatul special al concursului, sensei Eligio Contarelli (8 Dan), șeful Comisiei Tehnice de Arbitraj a Federației Internaționale de Karate Tradițional (ITKF Global).

Sâmbătă, după un alt stagiu tehnic, destinat arbitrilor și sportivilor, vor începe duelurile preliminarii, care se vor derula în intervalul orar 10:30 – 20:00, cu o pauză între 13:00 și 15:00. Duminică, după un ultim stagiu susținut de Contarelli, vor avea loc finalele, care sunt programate între orele 11:00 și 14:00. Intrarea este liberă la toate reuniunile.

La campionat s-au înscris peste 250 de sportivi de la 30 de cluburi din țară. Între acestea se numără și șase grupări ieșene: Enpi (antrenori – Irina Pascaru, Constantin Adăscăliței), Risey (Marian și Petronela Bejenaru), Sakura (Vasile Cojocaru), Suprem Karate (Dragoș Bălăiasa), Zanshin Tomești (Ștefan Timofte junior) și Olympic (Petronel Luca). Primăria Iași a contribuit financiar cu 50.000 de lei la organizarea evenimentului.

