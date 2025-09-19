MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Crema karate-ului românesc este prezentă la Iași. Azi încep finalele Campionatului Național: intrarea este liberă

De Ovidiu MINEA
vineri, 19 septembrie 2025, 03:55
1 MIN
Crema karate-ului românesc este prezentă la Iași. Azi încep finalele Campionatului Național: intrarea este liberă

Iașul găzduiește și în acest an finalele Campionatului Național de karate tradițional la toate categoriile de vârstă: cadeți, juniori, tineret și seniori. Competiția, ajunsă la a XXXIV-a ediție, se va derula de astăzi și până duminică, la Sala Polivalentă.

Azi, de la ora 18:00, va avea loc un stagiu tehnic pentru comisia tehnică, stagiu condus de invitatul special al concursului, sensei Eligio Contarelli (8 Dan), șeful Comisiei Tehnice de Arbitraj a Federației Internaționale de Karate Tradițional (ITKF Global).

Sâmbătă, după un alt stagiu tehnic, destinat arbitrilor și sportivilor, vor începe duelurile preliminarii, care se vor derula în intervalul orar 10:30 – 20:00, cu o pauză între 13:00 și 15:00. Duminică, după un ultim stagiu susținut de Contarelli, vor avea loc finalele, care sunt programate între orele 11:00 și 14:00. Intrarea este liberă la toate reuniunile.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

La campionat s-au înscris peste 250 de sportivi de la 30 de cluburi din țară. Între acestea se numără și șase grupări ieșene: Enpi (antrenori – Irina Pascaru, Constantin Adăscăliței), Risey (Marian și Petronela Bejenaru), Sakura (Vasile Cojocaru), Suprem Karate (Dragoș Bălăiasa), Zanshin Tomești (Ștefan Timofte junior) și Olympic (Petronel Luca). Primăria Iași a contribuit financiar cu 50.000 de lei la organizarea evenimentului.

Etichete: Campionatul Mondial de Karate tradițional, karate, lupte

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network