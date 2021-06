Crema si spray-ul de protectie solara, "vecinii" tai de cearsaf pe plaja! (P)

Indiferent de culoarea sau de tonul pielii, pentru a evita arsurile si imbatranirea, este esentiala utilizarea cremelor si a spray-urilor de protectie solara. Aceasta ar trebui sa fie o masura preventiva pe care sa o aplici tot timpul anului si, in special, vara, cand mergi la plaja.

In prezent, multe produse cosmetice si de infrumusetare, precum fondul de ten, grundul, serurile sau cremele, contin protectie impotriva radiatiilor UV, dar, pentru plaja, ai nevoie de produse special concepute, cu SPF de cel putin 30.

Ce inseamna SPF?

SPF-ul descrie capacitatea unei creme sau lotiuni de a bloca radiatiile UV. Altfel spus, este unitatea de masura a gradului de protectie pe care produsul il asigura impotriva efectelor daunatoare ale soarelui. Daca vrei protectie eficienta, cauta produse cu SPF cat mai mare.

Cremele sau lotiunile cu SPF intre 6 si 14 ofera o protectie scazuta, cele cu SPF intre 15 si 29 asigura o protectie medie, iar produsele cu SPF intre 30 si 50 ofera o protectie sporita.

Pentru a intelege mai bine notiunea de SPF, gandeste-te ca daca pielea neprotejata incepe sa devina rosie in cel mult 20 de minute, cu un produs cu factor de protectie 30 va fi protejata aproape 5 ore.

Iata cateva dintre motivele care ar trebui sa te convinga ca aplicarea cremelor si spray-ului de protectie solara ar trebui sa fie “vecinii” tai de cearsaf pe plaja!

Te protejeaza de radiatiile UV

Din cauza reducerii stratului de ozon, nivelul radiatiilor UV a crescut alarmant. Din fericire, produsele cu SPF blocheaza aceste raze, reducand considerabil riscul arsurilor solare.

Vara, la plaja, pentru a fi bine protejat, foloseste creme si spray-uri cu factor SPF cuprins intre 30 si 50. In rest, poti utiliza si un produs cu SPF 15.

Reduc riscul de cancer de piele

In prezent, cancerul de piele este una dintre cele mai comune forme de cancer. Anual, sunt diagnosticate mii de persoane cu melanoame ale pielii, 8% dintre acestea fiind fatale. Aplicand protectie solara in fiecare zi si, in special cand mergi la plaja, reduci cu pana la 50% riscurile de cancer de piele.

Previn imbatranirea prematura a pielii

Arsurile si leziunile cauzate de razele soarelui si radiatiile UV favorizeaza aparitia semnelor de imbatrinire a pielii: pierderea elasticitatii, depigmentare, reducerea productiei de colagen si aparitia liniilor fine si a ridurilor.

Persoanele cu varsta sub 55 de ani care folosesc in mod regulat produse cu SPF reduc cu pana la 24% factorii care grabesc imbatranirea pielii.

Ajuta la mentinerea pigmentarii uniforme a pielii

Pentru ca previn depigmentarea si aparitia petelor cauzate de soare, cremele si spray-urile de protectie solara ajuta la mentinerea culorii si tonurilor uniforme ale pielii.

In plus, te protejeaza de arsurile solare care deterioreaza stratul superior al pielii si confera pielii tonuri si culori neuniforme.

Vara aceasta, bucura-te din plin de soare si de plaja, dar nu uita sa ai grija de pielea ta si a celor dragi! Alege sa previi efectele daunatoare ale razelor UV si foloseste cremele si spray-urile de protectie solara adecvate, disponibile si in magazinul online yuga.ro!