Cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani, aprobata de guvern

Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a adoptat miercuri, 9 iunie, proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat, iar actul normativ va merge in Parlament in procedura de urgenta. El a mai spus ca proiectul prevede si o crestere optionala a varstei de pensionare la 70 de ani.

"Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Este un proiect de lege care merge in Parlament in procedura de urgenta si este proiectul de lege care elimina cumulul de pensie cu salariul la stat si, in acelasi timp, prevede cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani", a spus Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Executivului.

"Se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat sa poata exercita optiunea pentru reincadrarea in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu conditia suspendarii platii pensiei. Reincadrarea pensionarilor se poate realiza pana la implinirea varstei de 70 de ani. Avand in vedere constrangerile bugetare si reducerea costurilor suportate din bugetul de stat in privinta cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislatiei aplicabile in cazul cumulului pensiei cu salariul si o alternativa prin care un angajat din sistemul public poate exercita optiunea intre pensie si veniturile salariale aferente raportului de munca. De aceea, in sistemul public, posibilitatea continuarii activitatii este insotita de suspendarea platii pensiei", se arata in expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Aflati amanunte de pe ziare.com.