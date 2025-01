„Creșterile spectaculoase s-au terminat” – Provocări și oportunități în 2025 pentru sectorul IT. Ce spune fondatorul companiei ieșene Focality?

Gabriel Mardarasevici a discutat cu „Ziarul de Iași” despre eliminarea facilității fiscale pentru angajații IT, ajustările pieței muncii și impactul schimbărilor fiscale asupra companiilor. De asemenea, omul de afaceri ieșean accentuează riscurile legate de instabilitatea politică și importanța educației pentru viitorul industriei IT.

Gabriel Mardarasevici, fondatorul companiei ieșene Focality, jucător important în domeniul IT, privește anul 2025 ca pe o perioadă de adaptare și provocări, dar și de oportunități, în special în sectorul IT. El consideră că piața va trece prin ajustări, mai ales în marile companii, unde cererea pentru specialiști de înaltă calificare va rămâne constantă, în timp ce interesul pentru personal cu competențe medii va scădea. Creșterile financiare spectaculoase din perioada pandemiei nu vor mai avea loc, iar afacerile vor oscila între stagnare și ușoare ajustări.

Totodată, Gabriel Mardarasevici arată că eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din IT începând cu anul 2025 pare să aibă un impact mai mult pe planul dreptății sociale decât unul financiar semnificativ. Angajații din acest sector beneficiau de scutirea de la plata impozitului pe venit de 10% pentru salariile brute de până la 10.000 de lei. Această facilitate fiscală a fost eliminată printr-o ordonanță de urgență adoptată de Guvern la sfârșitul anului trecut, care include și alte măsuri fiscale.

Omul de afaceri ieșean atrage atenția asupra unei perioade marcate de schimbări semnificative în această industrie atât în România, cât și la nivel global. Mardarasevici crede că viitorul imediat al sectorului va fi influențat de trei factori principali: ajustările fiscale adoptate de autorități, cererea continuă de specialiști bine pregătiți și riscurile asociate instabilității politice.

Impactul modificării impozitelor asupra afacerii

Creșterea impozitelor pe muncă va afecta semnificativ performanța companiei sale, având în vedere că 70% din costuri sunt legate de forța de muncă, în timp ce majorările pe profit sau TVA, dacă guvernul le are în vedere, vor avea un impact minor. „Dacă impozitele ce vor fi crescute sunt cele pe profitabilitate ori va fi TVA-ul, impactul în cazul nostru nu va fi mare. Însă dacă sunt afectate impozitele pe muncă, este altă poveste. Peste 70% din costurile de operare ale companiei sunt cele pe muncă. Orice procent modificat aici va influența performanța noastră. (…) Dacă se măresc cele pe muncă, atunci vor fi diverse ajustări de preț (până la punctul permis de piață competitivă). Nu suntem fanii ajustărilor de personal, cu atât mai mult cu cât noi am investit consistent în pregătirea angajaților”, a afirmat Mardarasevici.

Acesta spune că, în prezent, piața forței de muncă s-a stabilizat, iar compania reușește să găsească personalul necesar. Totuși, pentru expertize speciale, se recurge la resurse externe, preferând colaborarea cu organizații partenere, în locul recrutării directe. „În general piața forței de muncă s-a mai calmat puțin și acum găsim oamenii de care avem nevoie. Sunt însă situații particulare, legate de expertize speciale. Atunci ajungem să apelăm la resursă externă, dar și în acest caz preferăm să lucrăm la nivel de organizații (firme partenere), nu să facem recrutare. În felul acesta, când s-a terminat proiectul, s-a terminat și colaborarea”, ne explică Mardarasevici.

Expansiunea și noile direcții ale companiei

Pentru a se adapta schimbărilor din piața muncii, fondatorul Focality plănuiește extinderea portofoliului de servicii, vizând noi sectoare precum băncile, telecomunicațiile și producția industrială, dar și lărgirea piețelor, cu un interes deosebit pentru America de Nord, unde situația economică este mai favorabilă.

Referitor la riscurile și oportunitățile pentru acest an, Mardarasevici menționează, printre altele, instabilitatea politică din România. În schimb, oportunitățile sunt legate de creșterea rolului României pe plan geopolitic. „În general, cererea de IT în lume rămâne consistentă și de aceea ne vom uita la lărgirea portofoliului, atât în alte verticale de business (bănci, telecom, producție industrială), cât și la lărgirea geografiei în care livrăm (avem prospecte noi în America de Nord, care are zilele acestea vremuri mai bune în economie). Legat de principalele riscuri și oportunități pe care le văd pentru acest an, riscul numărul unu este instabilitatea politică și orientarea României. Riscul doi îl văd în păstrarea unui echilibru între cheltuieli și venituri la nivelul statului. Riscul trei îl consider a fi un protecționism excesiv între mari jucători globali (USA, EU, China etc). Oportunitate văd în creșterea importanței României, în contextul actual geopolitic”, arată Mardarasevici.

Educația este esențială pentru succesul mediului de afaceri românesc

Acesta consideră că mediul de afaceri din România va prospera dacă se va îmbunătăți calitatea educației, altfel riscând să rămână o piață de desfacere. „Mediul de afaceri românesc va arăta bine în anii următori, dacă va crește calitatea educației în România, altfel vom fi mai mult o piață de desfacere, dacă nivelul de pregătire a celor «livrați» pe piața muncii va fi scăzut. În lume se cumpără și se plătește bine competența și expertiza ridicată, inginerească, medicală, economică sau meseriașii buni”, a încheiat fondatorul companiei ieșene Focality.

