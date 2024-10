Crimă în noaptea de Înviere: Fata de 16 ani promisă altuia a fost furată de iubit

Mihăiță Căldăraru locuia cu partenera sa, Fraga C., cu care avea două fete și doi băieți, într-o casă din Tătărași, pe strada Prof. Ioan Paul. Bărbatul nu avea o ocupație stabilă. Femeia mai ajuta la o florărie din cartier, ducând gunoiul sau măturând, contra unor sume modice. Cei doi concubini obișnuiau să consume băuturi alcoolice, femeia preferând băuturile tari. Avea ciroză și se afla sub tratament, dar acest lucru nu o împiedica să bea. Se mai certau, iar femeia sunase în câteva rânduri la 112, fără a solicita însă vreodată ajutor medical. Cu puțin înaintea Paștelui, în 2017, fata de 16 ani a celor doi a fugit de acasă, cu toate că fusese promisă de mică, altuia. Fraga C. a anunțat Poliția de dispariția fetei, reproșându-i totodată concubinului său că nu se ocupă de aducerea fetei acasă.

Bărbatul a lovit-o de câteva ori în zona abdomenului

Pe 15 aprilie, de Înviere, bărbatul a mers la cimitirul Eternitatea pentru a da de pomană de sufletul părinților săi. Femeia a refuzat să-l însoțească. În jurul orei 23.00, Căldăraru s-a întors acasă, împreună cu fratele său și doi verișori, fratele aducând o orgă, iar unul dintre veri un acordeo, pentru a se distra. Fraga l-a întâmpinat nervoasă, înjurându-l și pălmuindu-l, reproșându-i că îi arde de petrecere, în loc să-și aducă fata acasă. Enervat, bărbatul a lovit-o cu pumnul în față, femeia căzând la pământ. Concubinul a mai lovit-o de câteva ori în zona picioarelor și a burții. Cei doi au fost despărțiți de fratele lui Căldăraru, iar conflictul a încetat. Timp de două ore, Căldăraru a petrecut cu musafirii, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, în timp ce concubina sa stătea în pat.

Pe 19 aprilie, Fraga C. a mers, ca de obicei, la florărie. Proprietara a observat că femeia era vânătă la ambii ochi, aceasta povestindu-i că fusese bătută de concubin. După două-trei zile, Fraga C. i s-a plâns că o doare burta, arătându-i și o vânătaie mare de pe abdomen. Florăreasa a întrebat-o dacă are de gând să se adreseze poliției, dar Fraga C. a spus că nu are rost. „De ce să-l bage la pușcărie?” În dimineața zilei de 24 aprilie, Fraga C. a mers la un magazin din zonă. La ieșire, a spus vânzătoarei că îi este rău și a leșinat pe trotuar. A fost transportată la spital, dar a decedat în dimineața următoare, în terapie intensivă. Suferise o ruptură de splină, care a determinat un șoc hemoragic care dusese la deces. Ciroza provoacă tulburări de coagulare, dar medicii legiști au apreciat că boala nu influențase decisiv deznodământul.

Testat cu aparatul poligraf

În cursul anchetei care a urmat, Căldăraru a negat că și-ar fi lovit concubina în abdomen, spunând că femeia făcuse cezariană de trei ori. Testat cu aparatul poligraf, concluzia a fost că mințea. Ulterior, în fața judecătorilor, și-a recunoscut fapta. În primă instanță, magistrații Tribunalului au ținut cont de faptul că bărbatul nu avea antecedente penale și părea integrat social, chiar dacă nu avea un loc de muncă stabil. „Inculpatul nu a acționat cu intenția de a suprima viața victimei, ci doar de a o pedepsi într-un fel pentru faptul că victima îl înjurase, lovise cu palma și îi atrăsese atenția de față cu musafirii prezenți că petrece, în loc să-și caute fiica. Inculpatul a săvârșit cu intenție fapta de lovire, dar nu a prevăzut, din culpă, rezultatul survenit”, au reținut magistrații.

Prin recunoașterea faptei și reținerea de către judecători a provocării ca circumstanță atenuantă, Căldăraru a beneficiat de o pedeapsă mai ușoară, minimul pedepsei pentru loviri cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei coborând de la 6 ani, la 2 ani și 8 luni. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. Drepturile părintești i-au fost retrase pentru 5 ani și a fost obligat de asemenea să plătească celor doi băieți minori ai săi câte 10.000 de lei, cu titlu de daune morale. Pe parcursul termenului de încercare, Căldăraru va trebui să presteze și 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Pronunțată miercuri, sentința poate fi contestată în apel.

Publicitate și alte recomandări video