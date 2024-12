Crin Antonescu despre Călin Georgescu: „Nu păcătuieşte printr-o orientare anti-occidentală, păcătuieşte prin faptul că minte”

El remarcă faptul că independentul votat de peste 2,2 milioane de români face ”un comerţ ilicit” cu simboluri şi valori care ţi de identitatea naţională.

El mai spune despre Călin Georgescu că ”nu este exponentul vremurilor în care trăim” şi ”nici măcar exponentul celor care l-au ales”.

În ceea ce o priveşte pe Elena Lasconi, fostul preşedinte al PNL a afirmat că, prin comparaţie cu Georgescu, Elena Lasconi este ”formula suportabilă”.

„Eu, care nu am avut şi nu am nici acum niciun fel de interes personal, politic, niciun fel de implicare, (…) am ajuns până acolo încât am susţinut public şi insistent un candidat – doamna Elena Lasconi – în ale cărui virtuţi prezidenţiale chiar nu credeam, dar era, ca să zicem aşa, formula suportabilă, că nu-mi place să spun răul cel mai mic”, a mai afirmat Crin Antonescu.