Crin Antonescu: Mă suspend din calitatea mea de candidat comun al Coaliţiei la alegerile prezidenţiale

Liberalul şi-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită nicio dată da alegerile, iar îna l doilea rând nu a existat un vot unanim din partea Coaliţiei. „Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, si calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a spus, sâmbătă seară, Antonescu la Digi 24

„Vreau sa clarificăm fiecare ce face”, a adăugat el.

„Dacă dânșii vor sa fiu din nou candidat, să mă caute”, a mai spus fostul lider PNL.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapioi”, a adăugat Crin Antonescu.

