Cristea (Poli Iaşi): Când jucăm cu locul 15 acasă trebuie să ne propunem victoria

"Jucăm acasă şi nu ne gândim decât la cele trei puncte. E o partidă foarte importantă pentru noi. Remarc creşterea noastră în joc, atitudinea lor defensivă. Iar noi, Poli Iaşi, o echipă care se află la retrogradare, de aici trebuie să plecăm, de la siguranţa defensivă, de o posesie mult mai bună şi continuând cu personalitate în atac pentru a înscrie. E clar că atunci când jucăm cu locul 15 acasă trebuie să ne propunem victoria", a afirmat el.

"Sigur, nimeni nu are o baghetă magică, asta trebuie să înţeleagă suporterii, dar le garantez că tot după ce fac eu şi staff-ul meu, lucrurile sunt în progres. Echipa are nevoie acum de puncte. Nu sunt un antrenor care vrea spectacol sau care să promită marea cu sarea, eu fac tot posibil să scot această echipă din situaţia în care se află. Şi sunt convins că voi reuşi. Dacă nu aş fi crezut în salvarea de la retrogradare nu m-aş fi băgat în această luptă. Dar eu nu m-am dat la o parte când a fost greu. Obiectivul stabilit pentru început este locul 14, adică pe poziţie de baraj. Apoi, în funcţie de ceea ce se va întâmpla vom încerca să îmbunătăţim acest obiectiv. Mi-aş fi dorit să fi apărut jucători noi în lot, dar mai aşteptăm. Acesta e lotul acum, sunt jucători buni. Ei nu sunt mulţumiţi cu actuala situaţie din clasament şi asta îmi dă o mare satisfacţie", a adăugat Cristea.

Antrenorul nu se va putea baza în partida cu FC Voluntari pe jucătorii Manuel De Iriondo, Andreias Calcan, suspendaţi, respectiv Ovidiu Mihalache, accidentat.

Jucătorul formaţiei moldovene, Doru Popadiuc, a declarat că partida cu FC Voluntari nu este una decisivă în lupta pentru evitarea retrogradării.

"Este un meci special pentru mine pentru că FC Voluntari este echipa cu care eu am obţinut ceva performanţe, mă refer la Cupă şi Supercupă. Însă acum sunt la Poli Iaşi şi sper din tot sufletul să câştigăm. Eu spun că avem toate lucrurile necesare să ne salvăm anul acesta de la retrogradare. Nu cred că este decisiv meciul cu FC Voluntari, dar este unul de 6 puncte. Suntem pe un drum bun şi dacă vom reuşi până la finalul sezonului regulat 10 puncte atunci în play-out am porni de la zero", a precizat Popadiuc.

Echipa de fotbal CSM Poli Iaşi întâlneşte, luni, de la ora 17:30, pe teren propriu, formaţia FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I. AGERPRES