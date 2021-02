Comunicat de presa (P)

Slăbiciunile și deficiențele sistemului de sănătate sunt rezultatul guvernărilor PSD-iste și al corupției din sistem. Să ne amintim că ei sunt cei care au condus sistemul sanitar în ultimii zeci de ani în România și acum se declară revoltați. Ultimii 3 demnitari PSD care au condus sistemul de sănătate sunt cercetați pentru diverse fapte de corupție, iar acum PSD se declară nevinovat ?

Oamenii PSD au condus spitalul Matei Balș 28 de ani

Ceea ce s-a întâmplat la Matei Balș este o tragedie și din păcate nu este singura. Dar sunt surprins câtă ipocrizie și câtă falsitate poate exista în discursul public al PSD și în cererile de demisie. Este ca și cum până ieri, totul era perfect și mergea strună pentru că ei erau la putere, iar astăzi nimic nu mai este bun. Au uitat liderii PSD că ei sunt cei care l-au sprijinit pe domnul Streinu-Cercel în fruntea spitalului timp de 28 de ani?

Ultimii 7 ani am trăit cu toții sub marca PSD și a proiectelor sale, dar mai ales am suferit din lipsa acestora. Acest atac furibund al PSD la adresa lui Vlad Voiculescu nu arată altceva decât frică și disperare din partea corupților și incompetențelor, pentru că acest ministru vrea să reformeze și să modernizeze sistemul de sănătate, din temelii. Ministrul sănătății și-a propus să readucă pacienții în atenția sistemului sanitar în detrimentul firmelor și “obligațiilor” față de partid. Prima persoană care ar trebui să dea explicații publice în acest caz este ultimul său manager: actualul senator PSD, dr. Adrian Streinu-Cercel. Dumnealui trebuie să explice de ce în ultimii 28 de ani, în ultimii 7 ani nu fost instalate sisteme proprii de încălzire, independente sau de ce nu au fost instalate sisteme automate de stingere a incendiilor.

Ce modernizări a făcut managerul PSD la acest spital pentru a garanta siguranța pacienților și dreptul la viață al fiecăruia? Cât tupeu poate avea cineva să speculeze politic o tragedie de care cel mai probabil tot ei au fost responsabili? Sper să vă fie rușine domnilor din PSD atunci când vă uitați în oglindă.

Vlad Voiculescu este ministrul care vindecă sistemul medical

Avem probabil cel mai bun exemplu de profesionalism al unui ministru al sănătății. După această tragedie nu s-a grăbit să caute vinovații și s-a concentrat pe identifica cauzele incendiului. A demonstrat că în acest moment este prioritară siguranța pacienților din toate spitalele din Români și că putem preveni viitoarele tragedii doar dacă aflăm ce anume le-a provocat. Maturitatea, transparența și responsabilitatea cu care se gestionează această situație ne ajută să facem o proiecție asupra modului în care Vlad Voiculescu va schimba sistemul medical din țara noastră. Amintiți-vă că pus pe picioare o rețea internațională pentru ajutorarea pacienților de la oncologie. Acum, haideți să ne imaginăm ce va face ca ministru.