Cristi Berea, senator USR PLUS: "Unde se ascund autoritățile de mediu din Iași?" (P)

România se confruntă cu probleme reale de mediu, cauzate de lipsa informațiilor relevante și corecte privind responsabilitatea individuală și cea comună în protecția mediului înconjurător, colectarea selectivă a deșeurilor și activități de reciclare sau reutilizare a bunurilor. În tot acest context, autoritățile responsabile cu protecția mediului lipsesc cu desăvârșire din spațiul public, cu câteva excepții.

O situație similară se întâmplă și la Iași, care este recunoscută ca fiind una dintre cele mai poluate regiuni din țară. Acest fapt este demonstrat prin media măsurătorilor anuale privind noxele și mai ales prin peisajul dezolant, plin de gunoaie pe care îl poate observa orice locuitor care se îndreaptă către o destinație sau alta. Din păcate, se pare că ieșenii sunt abandonați de către autoritățile locale de mediu, care pare că stau mai mult ascunse prin birouri în loc să facă educație, prevenție și controale în cadrul companiilor de stat sau private dar și în rândul cetățenilor. O scurtă documentare online, relevă faptul că este destul de greu, anevoios chiar, să găsești informații despre cine conduce GNM și APM Iași dar și despre cine lucrează acolo. Unele site-uri nu funcționează iar altele conțin informații multe prea generale. Singurul refugiu online este dat de conturile oficiale de Facebook, unde se mai găsesc ceva detalii despre activitatea lor.

De exemplu, Garda de Mediu Iași se laudă cu peste 170 de controale în trimestrul I de activitate din acest an, însă cel mai multe țin de constatarea unor infracțiuni sau contravenției cu privire la aplicarea legislației, conformarea cu regimul deșeurilor și amenzi aplicate. În rest, nu apar informații despre partea de educație și prevenție, implicarea în campanii de conștientizare sau promovarea a unui stil de viață responsabil, în colaborare cu companiile de stat și cele private. O informație care lipsește din rapoartele publicate este defalcarea controalelor și prezentarea unor informații centralizate, din care opinia publică să afle câte controale au fost în mediul privat și câte la companiile de stat. Poate și o statistică, din care să reiasă cine respectă mai mult legislația de mediu: companiile private sau cele ale statului?

“În alte locuri din țară, autoritățile de mediu confiscă mașini care transportă sau depozitează deșeuri în mod ilegal. La Iași, activitatea GNM și APM nu este vizibilă. Lipsește foarte mult implicarea angajaților și conducerii autorităților locale în activități de educație și prevenție. Nu am văzut până în prezent campanii concrete și utile ale acestor autorități, în afara unor logo-uri pe unele afișe. Campaniile online sunt cele mai ușor de implementat și au o eficiență ridicată, însă se pare că acestea sunt ignorate. Avem autorități de mediu care sunt absente, care la prima vedere nu contribuie cu absolut nimic la atingerea obiectivelor de mediu și reciclare impuse de UE. Dacă ar fi tragem concluzii exclusiv pe baza informațiilor de pe Facebook, am putea presupune că activitatea APM și GNM Iași se rezumă la ceea ce este publicat online. Așadar, fac un apel public către conducerea celor două instituții: ieșiți din birouri și folosiți-vă de canalele de comunicare și informare pentru a determina oamenii să fie mai preocupați și mai responsabili în ceea ce privește protecția mediului”, a solicitat Cristi Berea, senator USR PLUS.

Ca fapt divers, APM Iași nu a avut nicio acțiune locală prin care să promoveze programul “Vinerea Verde” și s-a rezumat doar la a prelua postări de la nivel național. În rest, pe contul de Facebook este publicat aproape zilnic un raport de monitorizare privind calitatea aerului. Totuși, APM Iași a fost partener în luna aprilie și într-o campanie de colectare a deșeurilor reciclabile. Din păcate, nu au fost publicate și rezultatele: câte deșeuri s-au strâns și dacă au fost atinse obiectivele estimate.

Așadar, unde pot găsi ieșenii informații relevante și utile despre activitatea GNM și APM din județ dar și despre oamenii care conduc aceste instituții?

Cristi Berea, senator USR PLUS