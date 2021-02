Cristi Borcea susţine că Revoluţia l-a prins cu 500.000 de lei

Cristi Borcea (51 de ani) susţine că a avut parte de bani încă dinainte de Revoluţia din 1989. Fostul finanţator şi preşedinte al lui Dinamo, care are 9 copii cu 4 femei, nici nu ştia ce să facă cu banii în acele vremuri.

Borcea, care a fost şi la închisoare, a intrat în tot felul de afaceri, dar cea mai profitabilă, după propria-i mărturisire ar fi fost cea cu butelii. ”În '90, nu aveam ce să fac cu banii. Într-o zi a venit Ţălnar (n.red. antrenorul Cornel Ţălnar) la mine acasă şi nu i-a venit să creadă. Aşa cum mulţi alţii au bibliotecile pline cu cărţi, când i-am deschis-o (n.r. biblioteca), a văzut cum era plină de bani”, a povestit Borcea.

Omul de afaceri nu poate uita deloc acele vremuri şi nici nu se sfieşte să vorbească deschis despre cum a început el să facă business. ”Pe mine, Revoluţia m-a prins cu peste 500.000 de lei. Erau bani foarte mulţi la acea vreme. De mic am învăţat să fac bani şi am aflat şi care este calea pentru a câştiga sume mari. Când a văzut toată biblioteca aia plină cu bani, Ţălnar a fugit din casă pentru că a crezut că am spart o bancă, ceva”, a povestit Borcea, la Kanal D.