Cristian Adomniței cere daune de la stat după ce a fost achitat în procesul de corupție

La un an și jumătate de la achitare, fostul președinte al Consiliului Județean contraatacă. Cristian Adomniței care a condus CJ în perioada 2012-2015 cere statului și DNA despăgubiri pentru faptul că procurorii i-au distrus cariera politică, dar și indemnizațiile pe care ar fi trebuit să le încaseze dacă și-ar fi dus mandatul până la capăt.

Conform plângerii depuse de Adomniței la Tribunalul București, consultată de ReporterIS, fostul președinte CJ a cerut daune morale de un milion de lei pentru faptul că acuzațiile de corupție i-au afectat imaginea și reputația și de încă un milion de lei pentru durata excesiv de lungă a procesului său. Adomniței a fost reținut de procurori pe 7 mai 2015 și a fost trimis în judecată pe 3 iulie. Procesul propriu-zis a durat însă cinci ani în primă instanță și încă patru ani în apel. Adomniței a cerut judecătorilor să aprobe și plata a 116.895 lei, reprezentând indemnizațiile pe care ar mai fi trebuit să le încaseze ca președinte CJ, dacă ancheta și procesul care i-a urmat nu l-ar fi eliminat din viața politică.

Dosarul „Albumul” a plecat de la un contract mărunt încheiat de Consiliul Judeţean cu SC Laser Co SRL în septembrie 2013 pentru furnizarea unor materiale de promovare a judeţului. La sfârşitul termenului de trei luni, firma predase însă doar 11 din cele 16 tipuri de materiale contractate, printre bunurile nepredate numărându-se şi aproape 1.000 de albume de prezentare a judeţului, broşuri şi DVD-uri. În decembrie 2014, şefa Direcţiei Proiecte din cadrul CJ, Teodora Jinga, ar fi determinat membrii comisiei de recepţie, din care făcea parte şi Carmen Irimescu, şef de serviciu în cadrul CJ, să semneze un proces-verbal antedatat prin care se menţiona că albumele, DVD-urile şi broşurile nepredate ar fi fost de fapt predate către CJ. Jinga ar fi comis această infracţiune pentru ca administratorul Laser Co, Letiţia Popa, să îşi încaseze banii, producând astfel o pagubă de 213.000 de lei. Prejudiciul total, cu tot cu penalizări, a fost calculat prin rechizitoriu la suma de 391.000 de lei. Rolul preşedintelui CJ în afacere fusese de a încerca mascarea faptelor comise de subordonaţii săi. Tot el ar fi încercat să blocheze un control de audit pentru a permite întocmirea în fals a actelor care să acopere neregulile.

În 2020, Tribunalul Iași i-a condamnat pe toți inculpații la pedepse cu executarea în regim de detenție, condamnările mergând de la 3 ani și 2 luni de închisoare în cazul lui Adomniței, până la 4 ani și 9 luni de închisoare pentru Teodora Jinga. Curtea de Apel Galați a întors însă sentința la începutul anului trecut. Pentru o parte a acuzațiilor, inculpații au fost achitați pentru lipsa probelor sau pentru că faptele comise nu se încadrau în prevederile Codului Penal. Pentru restul, s-a constatat prescripția răspunderii penale. Acuzat de favorizarea făptuitorului și de fals intelectual, Adomniței a fost achitat.

Publicitate și alte recomandări video