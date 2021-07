“Fostul fundaş Nerazzurri va prelua conducerea echipei noastre U19, după ce a lucrat anterior cu echipele U14, U17 şi U18”, se arată pe site-ul inter.it.

Chivu a început în 2018 să pregătească echipa under 14 a clubului Inter, după care a trecut la echipa under 14 anul următor, iar în sezonul 2020/2021 a ajuns până în semifinalele campionatului naţional cu echipa under 18.