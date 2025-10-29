MICA PUBLICITATE
Local

Cristian Maftei, cel mai vestit fugar ieșean, urmărit internațional de peste 10 ani, se poate întoarce de azi definitiv acasă: pedeapsa la închisoare i s-a prescris din cauza trecerii timpului

De Alex ZĂNOAGĂ
miercuri, 29 octombrie 2025, 14:00
Cristian Maftei, cel mai vestit fugar ieșean, urmărit internațional de peste 10 ani, se poate întoarce de azi definitiv acasă: pedeapsa la închisoare i s-a prescris din cauza trecerii timpului

Omul de afaceri Cristian Maftei a scăpat definitiv de grijile justiției. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au confirmat decizia Curții de Apel, care au constatat la începutul lunii iulie prescripția răspunderii penale pentru Maftei

Acesta fusese condamnat definitiv în 2014 la 6 ani de închisoare pentru implicarea sa în dosarul „Mită la prefect”. În dosar, fostul prefect Radu Prisăcaru a fost acuzat că ar fi cerut ca șpagă trei hectare de teren pentru retrocedarea unei foste proprietăți de 16 ha, fiind condamnat la 4 ani de închisoare.

Dosarul „Mită la prefect”: fotografie din timpul procesului

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Fostul șef al Agenției Domeniilor Statului, Flavius Ioniță și avocatul Toni Baltag au fost condamnați la câte trei ani de închisoare. Toți trei și-au executat pedepsele, dar Maftei a fost de negăsit, părăsind țara cu câteva zile înainte de pronunțarea sentinței definitive. A rămas fugar timp de 11 ani, perioadă în care autoritățile nu l-au găsit.

