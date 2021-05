Cristian Mandeal - „Minutul de calitate maximă în concert este rezultatul orelor multe de repetiţii” (II)

Este explicabil ca, dintr-un portofoliu uimitor de bogat, dirijorul să acorde, măcar din când în când, loc privilegiat muzicii aflată cel mai aproape de sufletul său. A fost o lege firească respectată de cei mai importanţi conducători de ansambluri simfonice ai secolului XX, aflaţi timp îndelungat la pupitrul unuia singur. Cristian Mandeal a coordonat ani buni, cum am menţionat miercurea trecută, orchestrele filarmonicilor din Cluj-Napoca şi Bucureşti, având timp să înfăpuiască proiecte ambiţioase, cu lucrări ample, dificile, rareori abordate în România, integrale simfonice demne să rămână în memoria discului. Dar numeroasele turnee pe cele patru continente, colaborarea cu orchestre de top, schimbarea frecventă a colectivului de instrumentişti, a genului muzical (simfonic, operă) a impus aducerea standardului profesional, capacitatea de învăţare şi aprofundare rapidă a partiturilor, puterea de adaptare la cele mai înalte cote ale performanţei. Pentru că una este să fii un excelent meseriaş în stare să ruleze la nivel acceptabil repertorii şi orchestre, alta este să transformi fiecare program într-o sclipire de geniu. Aşa se întâmplă când asculţi în versiunea sa o simfonie de Beethoven, un vals de Richard Strauss, simfonii de Mahler, Stravinsky şi Şostakovici, un menuet de Bocherini, opera Oedip de George Enescu. Niciodată, cu nici o orchestră pe care am ascultat-o în sala de concert sau în înregistrări, indiferent de epocă şi stil, Cristian Mandeal nu a realizat doar o interpretare bună, stimabilă, care să-mi placă fiindcă ştiam muzica, iar după scurt timp să o pierd din memorie.

Cristian Mandeal este arhitectul, psihologul şi pictorul muzicii în care intră cu toată fiinţa. Clasicul Mozart, clasicul-romantic Beethoven, romanticul-impresionist Debussy, romanticii-avangardişti Stravinsky şi Bartók sunt integraţi unor construcţii clare, bine organizate, imposibil de ignorat cu toate efuziunile sentimentale, indeciziile armonice, rafinamentele sonor-timbrale, agresivităţile arhaice sau moderne, climatul deseori ascetic al muzicii din prima jumătate a secolului XX.

Odată stabilit cadrul formal, maestrul Mandeal desface mecanismul fin, de ceas mecanic elveţian, unde se află ascunse resorturile cele mai intime ale gândului şi expresiei dorite de compozitor, găsind din nou locul potrivit fiecărei piese, insuflând viaţă ansamblului complex. În sfârşit, vine rândul desenului în aer, prin care muzica devine aproape vizibilă, oricum spectacol de idei, afecte şi sonorităţi. Fireşte că între cele trei etape au fundamentală importanţă studiul individual, mereu reluat, al partiturii, explicaţia şi repetiţiile migăloase ori concentrate. Aici Cristian Mandeal se dovedeşte un autentic pedagog, fiindcă dirijorul este şi educator al orchestrei - timp îndelungat sau pentru câteva ore.

Cu toată disponibilitatea sa de a realiza programe simfonice dirijând orchestre diferite, în funcţie de locul unde este programat, ceea ce implică stăpânirea unui repertoriu vast, Cristian Mandeal are preferinţe. Sigur că Bartók este unul dintre favoriţii săi. Nu cunosc explicaţia din interviurile acordate presei scrise şi electronice, nu l-am întrebat încă. Dar am convingerea că transilvăneanul născut la Rupea, crescut în exactitatea riguroasă a Braşovului, temperamentalul Mandeal s-a simţit, se simte atras de personalitatea ambivalentă a compozitorului maghiar. Melodica învolburată, furtunoasă, comentată la partidele instrumentale din orchestra întreagă, sarcasmul, ironia, aleanul urcat în tăriile dramatismului, pasajele lirice uneori abstracte, dinamismul barbar, gingăşia unor cântece tradiţionale româneşti, dezinvoltura nonşalantă a melodiilor de revistă pariziene (evocând toate acestea mă gândesc acum la „Muzică pentru corzi, percuţie şi celestă”, baletul-pantomimă „Mandarinul miraculos”, „Concertul pentru orchestră”), iată destule provocări pentru dirijorul dinamic, ce mizează pe cele două „cărţi” ale succesului în relaţia cu partitura: stăpânirea detaliilor şi atractivitatea spectacolului muzical. Nu aş spune că spectacolul este scopul primordial, însă, din fericire, în concepţia sa, muzica este deopotrivă climat interior şi desfăşurare epică. Şi când te gândeşti că tot ce am încercat să descriu aici îi satisface orgoliul şi bucuria împlinirii în... „minutul de calitate maximă în concert care rezultat al orelor multe de repetiţii”.

Alex Vasiliu este jurnalist, muzicolog şi profesor