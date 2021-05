Cristian Mandeal - „Minutul de calitate maximă în concert este rezultatul orelor multe de repetiţii” (III)

Trei motive explică interesul: în primul rând, valoarea performantă, de export, a dirijorului. Chiar dacă media de specialitate nu prea a insistat asupra concertelor, discurilor şi contractelor onorante cu orchestre prestigioase, toate din afara ţării, s-a mai aflat câte ceva. Altă calitate a lui Cristian Mandeal este curajul de a spune adevărul, chiar dacă supără. Nu cu ostentaţie, nu bucuros că a găsit ceva de criticat, însă dator să spună ce nu merge bine. Poate cea mai mare atracţie pentru jurnalişti este discursul său impecabil, atractiv, încărcat de idei fundamentale, cu ziceri memorabile. A-l asculta pe Cristian Mandeal este aidoma cursului în miniatură susţinut de un profesor cu vocaţie. E adevărat că dirijorul este şi pedagog al orchestrei cu care lucrează, dar nu toţi au darul cuvintelor pline de miez şi parfum, ce se pot aduna în buchetul zecilor de minute. Am deplina convingere că, oprit la o discuţie neprogramată, pe stradă, Cristian Mandeal îşi poate derula firul ideilor la fel de interesant şi de luare aminte, cum se întâmplă în cazul întâlnirilor pregătite. Am savurat plăcerea unei conversaţii improvizate după repetiţia de patru ore cu orchestra Filarmonicii din Iaşi, la ora prânzului şi a odihnei binemeritate, când, epuizându-mi întrebările ordonate în prealabil, am profitat de şuvoiul ideilor lăsate libere de maestrul Mandeal, cuvinte ce mi-au inspirat alte întrebări, şi acelea însoţite de răspunsuri consistente. Demersul jurnalistic impunând şi găsirea unor subtitluri ale interviurilor sau comentariilor este în bună măsură înlesnit de exprimarea sa inspirată, axiomatică. Pentru a ilustra calităţile evocate, am selectat câteva idei mai mult sau mai puţin prezente în discursul public despre muzică, dar neaparat de ţinut minte, de pus în fapte. Sunt fragmente din colocviul pe care l-am publicat în revista „Cronica Veche”, nr. 4, 2016, pag. 12.

Despre modelele sale ca dirijori: „În primul rând, Constantin Bugeanu. [...] A fost un eminent muzician, un eminent dascăl, un eminent muzicolog şi, nu în ultimul rând, un eminent dirijor. Apoi, aş vorbi despre al doilea mare model din tinereţea mea, pe nume Erich Bergel, care a fost, în opinia mea, după generaţia Georgescu-Silvestri, cea mai mare figură dirijorală din acea perioadă, care la începutul carierei mele m-a influenţat hotărâtor, aş spune, până într-atât încât se spunea că îl copiez. Poate că o şi făceam, fără de voie... Din admiraţie şi din convingerea că acea cale pe care o dechidea el este o cale corectă şi convingătoare dirijoral, este un model. Apoi, sigur, i-am avut modele mai târziu pe Karajan şi mai ales pe Celibidache, cu care am avut şi bucuria să pot studia, să fiu preluat în vizorul lui. El a fost, probabil, ultima mare influenţă pe care am suferit-o în toate relaţiile mele cu alţi dirijori.”

Amintindu-mi chipul concentrat, cu ochii închişi, asemenea efigiei lui Beethoven, care mă îndemna să presupun că Herbert von Karajan avea o „poză” în timp ce dirija (mă refer, desigur, la înregistrările video, intens difuzate într-o vreme în emisiunile tv), am fost interesat să aflu opinia lui Cristian Mandeal. Comentariul său îmi pare esenţial: „Tehnica lui Karajan era fabuloasă, de fapt. Gestul lui era, într-adevăr, plin de date muzicale para-tehnice. E adevărat, se concentra foarte mult asupra părţii hermeneutice a exteriorizării lui, şi-atunci arăta ca şi cum ar fi mimat dirijatul. Iar tehnica lui fabuloasă nu se lăsa ghicită de la prima vedere. Însă orchestra lui reacţiona atât de bine cu el încât nu exista nici un dubiu asupra intenţiilor lui dirijorale. Şi realiza absolut tot ce dorea aproape de la prima citire a partiturii cu orchestra. Din gest, fără explicaţii. [...] Repetiţiile lui decurgeau mai mult prin verbul a face, a realiza, şi mai puţin prin a explica, a povesti. Era acea astralitate, acea emanaţie de spirit pe care Karajan o avea în tot ceea ce făcea ca dirijor. Înţelegând şi faptul că partea dirijorală poate avea şi un aspect, hai să-l numim teatral, dar în sensul cel mai bun al cuvântului, în sensul a ceea ce se cheamă în teatru dramă. El dramatiza gesturile dirijorale pe specific muzical, şi asta dădea impresia că este întâi actor, şi în al doilea rând dirijor. Vorbesc despre tipul meu de dirijat, dar mi-a corespuns mai mult celălalt mod de a conduce orchestra, cel foarte concentrat în gest. Acel tip de gestualitate care conţine, din start, sunet, care conduce sunete mai puţin metric sau convenţie, ci plămădeşte, practic, materia sonoră. [...] Lucru care mi-a fost indus de Erich Bergel, care dirija în felul acesta, extrem de condensat, şi de Celibidache, care avea un adevărat sistem, o adevărată ştiinţă de a purta orchestra după voia lui. [...] Cu vârsta m-am străduit şi să mă restrâng în gestică, în sensul obţinerii unei eficienţe mai mari cu mijloace exterioare mai mici, încât să mă clasicizez în modul meu de a dirija, astfel ca fiecare gest să conţină sunet concentrat în vârful degetelor.”

Despre receptarea muzicii lui George Enescu în lume: […] „am avut mari succese cu muzica lui Enescu pe meridiane pe care nici măcar nu m-aş fi gândit că aş putea să am. În Anglia, bunăoară, sau în Elveţia. În Italia. Oedip-ul de la Cagliari, pe care l-am dirijat în opt spectacole la rând, a totalizat 11.000 de spectatori, iar aplauzele durau un sfert de oră după fiecare spectacol. Unde? În ţara teatrului liric. Enescu a fost perceput exact la mărimea pe care o are, într-un mod pentru noi, am zice, surprinzător. În special muzicologii din Anglia au devenit de-a dreptul fani ai lui Enescu...”

Alex Vasiliu este jurnalist, muzicolog şi profesor