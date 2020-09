Cristian Preda demisionează din partidul lui Dacian Cioloş

Fostul europarlamentar Criastian Preda şi-a anunţat marţi, pe Faceboo, demisia din PLUS, partidul condus de Dacian Cioloş, motivul fiind acela că a fost ales decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti.

”Constrângeri de natură profesională mă împiedică să mai fiu membru al unui partid. Am fost ales decan al Fsp UB şi mi s-a reproşat că sunt afiliat la Plus. Reproşul e îndreptăţit. Deşi nu am folosit niciodată o retorică de partid la vreun curs sau seminar şi nici nu am impus o logică partizană administrării facultăţii, strict formal vorbind, nu pot să mă aflu în fruntea unei instituţii de educaţie şi - simultan - să fiu parte a unei organizaţii care-şi propune să ia puterea. Cu atât mai puţin atunci când instituţia respectivă e o facultate de ştiinţe politice. Am părăsit, de aceea, partidul condus de Dacian Cioloş”. a scris Preda pe Facebook.

La sfârşitul lui ianuarie 2019, Cristian Preda, la acel moment, europarlamentar, anunţa că, la invitaţia lui Dacian Cioloş, a aderat la PLUS şi preciza că nu va candida la alegerile europene.