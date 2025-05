Cristiano Ronaldo se pregătește să plece de la Al-Nassr. Unde ar putea ajunge starul portughez

Ronaldo a venit în 2023 de la Manchester United şi va marca 97 de goluri în 103 meciuri jucate. Întrebarea care se pune acum este unde va reveni atacantul în vârstă de 40 de ani, care, în mod clar, nu este pregătit să pună punct carierei sale lungi şi ilustre.

This chapter is over.

The story? Still being written.

