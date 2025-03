Criza cafelei: De ce plătim mai mult pentru o ceașcă și ce soluții găsesc antreprenorii?

Ca să aflăm răspunsul la această întrebare, am stat de vorbă cu reprezentanții a patru dintre cele mai cunoscute businessuri de profil din Iași, cafenele sau prăjitorii.

Ieșenii preferă să-și prepare cafeaua acasă

În fața scumpirilor, tot mai mulți ieșeni aleg să cumpere cafea de calitate din cafenele sau prăjitorii și să o prepare acasă ori la birou, renunțând la cafeaua preparată de un „barista” și băută în oraș, a observat Silviu Coman, fondatorul Jassyro.

Din micuța sa cafenea din centrul Iașului, Coman explică: „În ultima perioadă au început să crească vânzările pentru acasă. Oamenii nu vor să renunțe la gustul cafelei bune, dar au găsit această variantă de economisire. Dacă la mine plăteau pentru un latte 14 lei, pachetele cu cafea costă de la 55 de lei până la 100, 100 și ceva de lei. Practic, cu prețul a patru cafele își cumpără un pachet de cafea care le ajunge pentru 10 sau chiar mai multe cafele preparate acasă sau la birou, în schimb renunță la plăcerea de a bea cafeaua în oraș”.

Prețul cafelei a urcat și cu 80%

Prețul cafelei a început să crească accelerat din august 2024, spun specialiștii. Cauzele au fost multiple, explică și Edmund Moraru, co-fondator Noir Coffee, businessul cu cafea din Iași cu cele mai mari vânzări.

„În Peru nu prea s-a făcut cafeaua, în Honduras a fost o tornadă, a fost secetă în Brazilia, ploi abundente în Costa Rica. Toate aceste fenomene au contribuit la criza globală de cafea și la creșterea prețurilor. Noi am avut stocuri destul de mari, așa că am trecut mai ușor peste această perioadă. Însă la sortimentele la care a trebuit să refacem stocurile, prețurile au fost poate nu duble, dar sigur cu 80% mai mari”, arată Moraru.

La rândul său, Teo Bozbiciu, co-fondator Teo’s Café, al doilea cel mai mare business cu cafea din Iași, completează: „Prețul cafelei a început să crească din toamnă și a ajuns să fie o marfă cu circa 30% mai scumpă la achiziție. Și cred că va mai crește. Noi am mărit prețurile cam cu un leu, că mai mult nu poate suporta piața. Criza din Brazilia e una dintre cauza. Dar mai e un fenomen. Din pandemie, piața asiatică a trecut masiv de pe consumul de ceai, pe cafea, așa că Asia a cumpărat mari cantități de cafea, ceea ce a redus oferta existentă. Plus că a crescut mult prețul transportului în ultimii doi ani, a crescut prețul forței de muncă, prețul energiei”.

Silviu Coman spune totuși că a observat o creștere a prețurilor cafelei de mai mult timp, dar este de acord cu colegii săi din domeniul preparării cafelei că ultima jumătate de an a făcut ca aroma de boabe de cafea proaspăt prăjite și măcinate și gustul plin al unei cafele bune să coste mai mult ca niciodată: „Scumpirile au început mai demult. Noi am menținut prețul de 35 de lei pentru o pungă de cafea de 250 de grame, timp de mai mulți ani, până prin 2022. De atunci și până acum a ajuns prețul la 55 de lei: numai în ultima jumătate de an a crescut cu câte cinci lei”.

Pe de altă parte, Octavian Luchian, administratorul Maison du Cafe, „probabil singura prăjitorie din țară care prăjește cafeaua la foc de lemne”, spune că decizia sa și a familiei sale a fost aceea de a nu scumpi la rândul lor cafeaua.

Dar, mărturisește Luchian, „noi am avut noroc, pentru că aveam încheiate contracte pe perioade mai lungi de timp și până la expirarea acelor contracte cafeaua ne este furnizată la prețul fix, cel stabilit inițial. În total avem 40 de sortimente de cafea, așa că la unele am resimțit creșterea de preț. Față de acum un an, prețul e de trei ori mai mare. Dar noi încercăm să suportăm această creștere, astfel încât să nu fie afectat clientul final”.

Cele mai vândute sortimente de cafea

Schimbările nu afectează doar prețurile, ci și preferințele consumatorilor. Dacă în trecut cafeaua cu lapte era vedeta, acum cererea pentru espresso și cafea neagră crește.

„În trecut, cafeaua trebuia să fie mai interesantă decât ce se găsea prin supermarketuri, dar să nu șocheze. Partea asta cu aciditatea în cafea era privită cu neîncredere. Între timp, s-au schimbat gusturile. A mai scăzut cererea de cafea cu lapte, a crescut cererea de espresso, de cafea neagră. Oamenii vor să simtă gustul cafelei, nu altceva”, spune Silviu Coman, remarcând o schimbare a gusturilor care vine la pachet cu o mai mare atenție la calitate și origine.

De asemenea, crește cererea pentru metode tradiționale de preparare, cum ar fi cafeaua la ibric sau la filtru. Teo Bozbiciu, de la Teo’s Café a observat și un alt fenomen: „Pe segmentul tânăr noi am pierdut mulți clienți care s-au reorientat spre băuturile energizante. Sunt magazine care au renunțat la automatele de cafea și au crescut numărul automatelor cu băuturi energizante”.

Clienții au început să se documenteze mai mult, să descopere sortimentele speciale de cafea și reușesc să facă diferența între o cafea prăjită doar câteva zile și una vândută în supermarket, care poate să fi fost prăjită acum 6-9 luni, spun reprezentanții celor mai cunoscute businessuri cu cafea din Iași. De la Noir Coffee, Edmund Moraru spune cu subiect și predicat: „Clienții devin mai educați pe partea de cafea de specialitate de la un pahar (to go) la altul. Noi prăjim cafea de 2-3 ori pe săptămână și trimitem către București, Cluj și Timișoara. Niciodată nu am încurajat clienții din HoReCa să facă stocuri mari. Tocmai pentru a ne asigura că le vor oferi clienților o băutură preparată dintr-o cafea proaspăt măcinată. Oricum, din punctul meu de vedere, orice prăjitorie locală care se aprovizionează cu cafea de specialitate și o prăjește oferă un produs mai bun clienților decât e cafeaua vândută în supermarketuri”.

Tendințele de consum diferă și în funcție de oraș. Octavian Luchian (Maison du Cafe) observă că „în topul vânzărilor noastre e cafeaua de Etiopia și cea de Tanzania, iar cele mai mari vânzări le facem, culmea, nu în Iași, ci în Cluj, apoi în Timișoara sau București.” Un indiciu că, în alte orașe, consumatorii sunt dispuși să investească mai mult în cafea de specialitate.

Prețurile cafelei au început să se stabilizeze

Vestea bună din ultimele zile e că, totuși, piața cafelei începe să-și revină, iar scumpirile par să se tempereze. Edmund Moraru crede că „prețurile încep să se îndrepte spre nivelurile de anul trecut, chiar dacă, probabil, nu vor mai ajunge la cele dinainte de august 2024”.

Încrezător e și Octavian, de la Maison du Cafe, care urmărește evoluția cafelei la bursă la fel de atent ca și Edmund de la Noir. „Am văzut că în ultima lună a început să coboare prețul cafelei la bursă: după un vârf de 430 de cenți pe livra de cafea, a ajuns acum vreo două săptămâni la 370 de cenți. Între timp a urcat din nou pe la 390 de cenți, dar noi suntem încrezători că prețul va mai scădea”. Deși prețurile încă sunt ridicate, semnele unei stabilizări le dau speranță celor care trăiesc din cafea. Cum și cât vor reuși să mențină echilibrul dintre costuri și calitate rămâne de văzut (sau de ghicit în cafea).

Publicitate și alte recomandări video