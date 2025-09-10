Criză guvernamentală în Franța

Liderul francez mai are ceva timp până la sfârșitul celui de-al doilea mandat, dar în acest moment pare greu de întrevăzut un scenariu care să-i permită să învingă gândirea magică și să-și impună reformele. Poate cel mult spera ca aliații săi din partidele centriste să mențină aceste teme – inclusiv pe cea foarte corozivă a pensiilor – pe agenda politică în următorii ani.

A căzut și guvernul François Bayrou, primul cabinet al celei de-A Cincea Republici care eșuează în obținerea unui vot de încredere solicitat Adunării Naționale. Probabil că gestul premierului a fost unul de orgoliu, nedorind să dea opoziției ocazia de a înainta o moțiune de cenzură care, cu siguranță, ar fi produs același rezultat. Marți, domnul Bayrou și-a prezentat demisia președintelui Macron, urmând ca șeful statului să numească un nou premier sau, foarte puțin probabil, să dizolve camera inferioară a parlamentului și să convoace alegeri legislative anticipate. La ora finalizării acestui text, această variantă era aproape exclusă, mediile politice vorbind de o posibilă încercare a domnului Macron de a găsi un premier în rândul stângii moderate.

Ar fi o tranziție interesantă și sugestivă: după scrutinul de anul trecut a pornit cu Michel Barnier (dreapta moderată), apoi a venit centristul Bayrou, așa că ar fi rândul socialiștilor, grupul cel mai moderat al stângii, să furnizeze președintelui Macron un „spărgător de grevă”. Cu alte cuvinte, un politician care să rupă ceva din frontul (nu se știe cât de) unit al stângii și să colaboreze cu forțele favorabile șefului statului, deși probabil că flancul de dreapta al coaliției se va destrăma în acest caz.

Respectat de mulți, dar agreat de puțini, François Bayrou alege să plece din postura de politician curajos, provocând la o luptă inegală forțele favorabile „gândirii magice” în materie de economie – și de datorie publică, în particular. Este un tip de gândire pe care îl cunoaștem foarte bine și în țara noastră, unde ia forma unui trident și mai complex, și mai ascuțit: datorie publică – deficit bugetar – deficit de cont curent. Adepții săi au convingerea că vor apărea la lumină forțe capabile să ducă la progres și bunăstare în ciuda concluziilor contrare ale (majorității) teoreticienilor economici și ale (cvasitotalității) practicii de politică publică.

În Franța, acest tip de abordare i-a unit, cel puțin la suprafață, pe populiștii de la extremele axei politice. Fără a insista aici asupra „potcoavei”, metaforă cunoscută și contestată a apropierii între programele etatist-intervenționiste ale stângii și dreptei intransigente, merită să observăm că această solidarizare a fost durabilă în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron. Ea a dus întâi la demiterea cabinetului „de trei luni și o săptămână” al lui Barnier, la sfârșitul anului trecut, iar acum pune capăt guvernului Bayrou, ceva mai durabil, dar tot incapabil să treacă bariera psihologică de un an. Evident că ambele au fost tolerate temporar – domnul Bayrou a reușit chiar să treacă un buget – și că această indulgență are la bază prevederea constituțională potrivit căreia guvernul nu trebuie să câștige un „vot de învestitură” inițial, poate intra direct în activitate (evident, opoziția poate depune, dacă dorește, o moțiune de cenzură).

Indulgența față de cele două cabinete nu s-a tradus în niciun caz în susținere față de programele lor economice, în mod evident inspirate de președintele Macron. Acesta ar vrea să intre în istorie ca șeful de stat care a (re)plasat Franța pe temelii macroeconomice cu adevărat sănătoase. Ar fi o realizare importantă pentru o economie care, pe durata ultimului sfert de secol, a dat frecvent senzația că poate mai mult, că nu valorifică atât cât ar trebui potențialul imens al țării.

Dar discursul politic al domnului Macron nu se mai poate baza astăzi pe autoritatea științei economice, din cel puțin două motive importante. Primul ar fi că aceasta din urmă este ea însăși fragmentată, existând zone care legitimează indirect abandonarea cumpătării bugetare și mărirea semnificativă a cheltuielilor statului. Cel de-al doilea, mai degrabă politic, ține de faptul că mesajul nu mai este evaluat independent de mesager: președintele Republicii fiind antipatizat de o majoritate a francezilor – în primul rând de adepții stângii și de cei ai doamnei Le Pen –, aproape nimic din ceea ce spune sau face el nu poate fi bun.

Liderul francez mai are ceva timp până la sfârșitul celui de-al doilea mandat, dar în acest moment pare greu de întrevăzut un scenariu care să-i permită să învingă gândirea magică și să-și impună reformele. Poate cel mult spera ca aliații săi din partidele centriste să mențină aceste teme – inclusiv pe cea foarte corozivă a pensiilor – pe agenda politică în următorii ani. E greu de crezut că domnul Macron va putea fi tenorul, chiar dacă exemplul lui Valéry Giscard d’Estaing, care a revenit în politica de partid după șapte ani la Élysée, l-ar putea inspira.

