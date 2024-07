Criză majoră de forță de muncă la Iași. „Am anunţ de angajare cu 6.000 lei/lună. Nu sună nimeni de trei luni!”

Oamenii de afaceri din Iași trag un semnal de alarmă privind criza forței de muncă autohtone. Ei readuc în prim-plan o problemă veche asupra căreia statul nu s-a aplecat, iar efectele se văd deja în mii de companii, care fie au apelat la muncitori străini, fie și-au restrâns activitatea din cauza lipsei de personal, cum este și cazul unor firme de transport din Iași. Patronul Ami Turing, de exemplu, ne-a mărturisit că, în lipsa șoferilor de tir, a fost nevoit să renunțe la jumătate din flota de camioane. Dacă nu se iau măsuri imediate, companiile românești se vor închide una după alta, avertizează antreprenorii.

Mai mulți oameni de afaceri din Iași trag un semnal de alarmă privind criza forței de muncă autohtone și cer Guvernului măsuri imediate. Aceștia critică dur politica de import a forței de muncă străine și propun oficialilor din fruntea țării să ia măsuri urgente pentru a opri exodul de români, unii chiar supracalificați. De altfel, se cunoaște deja faptul că, în lipsa forței de muncă din Iași aproape 1.400 de angajatori au făcut recrutări din afara țării. Vorbim de companii ieșene la care figurau, în luna februarie a acestui an, 4.261 de contracte active, adică tot atâția muncitori străini. Majoritatea, angajați din Republica Moldova, Nepal, Sri Lanka, Italia, Bangladesh și India, dar nu lipseau nici salariații veniți din zone aflate în război, precum Ucraina, Rusia, Israel sau Fâșia Gaza. Raportat la numărul total de contracte active, din întreg județul, de la acea dată, angajații străini din Iași ocupau din piața muncii un procent de 1,77%. Aceste cifre nu împiedică însă cu nimic migrația forței de muncă autohtone, dacă autoritățile statului nu găsesc soluții clare pentru a descuraja acest fenomen. În caz contrar, „se vor închide companiile românești, una după alta“, după cum atrage atenția și Marian Iacomi, un important antreprenor din Iași, din domeniul trans­porturilor, care la rândul lui se confruntă cu problema lipsei de personal.

Acesta conduce mai multe firme în Iași și are în prezent pe statul de plată în jur de 40 de angajați. Administrează o flotă cu tot atâtea camioane, autobuze și microbuze la un loc, dar subliniază că a avut mult mai multe. Însă, din cauza șoferilor greu de găsit, a fost nevoit să tragă pe dreapta 20 de camioane și să le vândă.

„Un șofer în Germania primește 3.000-3.500 de euro pe lună. De ce ar veni să mai muncească la Ami Turing cu un salariu de 7.000 de lei pe lună? Foarte mulți oameni de calitate ne-au plecat în afară! Am angajat inclusiv tineri, proaspăt ieșiți de pe băncile școlii, să le dăm și lor o șansă, pentru a face experiență, dar a fost foarte greu cu ei. Pentru că au distrus camioanele. Nu făceau încasări pe cât distrugeau. Fără niciun simț de răspundere. Am avut și situații când mi le-au răsturnat. Și atunci am luat decizia să mai dau înapoi, să mai vând din ele pentru că nu făceam față“, ne-a povestit Marian Iacomi, un antreprenor din Iași, care deține și Ami Turing, o companie de transporturi rutiere de mărfuri, cu peste 20 de ani de activitate.