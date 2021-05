Croitoreasa Vioricăi Dăncila a ajuns directoarea Centrului Cultural Vrancea. A surclasat un profesor de arte

Nausica a castigat concursul organizat de Consiliul Judetean Vrancea, institutie careia i se subordoneaza structura culturala care este finantata de la bugetul judetului.

Candidatura ei la acest post a fost o surpriza in mediul politic local, mai ales ca a activat toata cariera, timp de 23 de ani, in domeniul modei. Pana acum a avut doar legaturi intamplatoare cu zona culturii traditionale, de care se va ocupa de acum inainte.

In cadrul concursului organizat de Consiliul Judetean Vrancea, candidatii au fost obligati sa aiba studii superioare fie juridice, fie in domeniul artelor. Nausica Mircea, absolventa de facultate de Drept, a bifat prima conditie.

Designerul vestimentar a surclasat in competitie un profesor de la Liceul de Arte din Focsani, care avea studii superioare in domeniul artelor.

In urma cu doua luni, Nausica dezvaluia ca s-a ocupat personal de vestimentatia Viorica Dancila, in vremea cand aceasta din urma era prim-ministru, cu care a ramas in relatie si in prezent.

