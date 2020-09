Cu „cioara vopsită”, electoral

Niciun alt partid n-a stat la cârma României cât PSD-ul şi, de aceea, retorica lui şi a „băieţilor” şi „fetelor” lui, puşi în vitrina de marketing politic a apropiatelor alegeri locale, judecata cu dreapta măsură a adevărului, a realităţilor cu care ne-au tot „fericit” social-democraţii lui Iliescu, Ponta şi Dragnea, trebuie arătat cu degetul drept ceea ce este, neîndoielnic: minciună, tentativă de a „coafa” eşecurile, impostura şi voracitatea, de a le face uitate, pierdute din vedere de alegătorul, speră manipulatorii, încă turmentabil. Atenţie nu atât la ceea ce limbajul lor vulnerabil încearcă, ventriloc, să dea drept „performanţă”, bilanţ şi „rod” triumfal, cât la reversul a ce ascunde el în biete înjghebări de mici „munchauseni” ai politichiei!

Cum de locale e vorba deocamdată, demachierea realităţilor deloc „roze” ascunse sub grosul strat de sulemeneală, de fard electoral, e o operaţie mai la îndemână decât oricând, pentru că vorbim de ceea ce e mult mai aproape de noi înşine, de cotidianul nostru de aici şi acum, de nivelul de trai „la zi”, în Iaşi şi în judeţul Iaşi. Priviţi-l de pildă, pe Maricel Popa, candidatul PSD care vrea din nou şefia CJ şi bombându-şi retoric pectoralii, se bate cu pumnul în ei, etalându-şi, cât poate de băţos, „performanţa” precedentului mandat pe tiparul - şi el abuziv, falsificat „personalizat” - „am promis şi am făcut”. Şi dă-i, şi luptă, vorba lui Agamiţă, cu aerul, nu-i aşa, cuiva pătruns de imbatabila forţă şi „argumentului” său. În fapt, cum arată oare „palmaresul” real şi neretuşat al nărăvitului la şefia judeţeană? A pedala pe „miliardul de euro”, ca şi cum judeţului i l-ar fi făcut „cadou” MP personal, e un delict de impostură pro-domo, de „imagine” autolăudată narcisistic, doar din nesătul apetit de „mandat”. Dar şi mai grav: mizează personajul pe vreo amnezie a votanţilor? Nu avem toţi, încă vie în memorie, înfăţişarea-i atât de ruşinos de subaltern din suita de ciraci şi linguşitori ai lui Dragnea, apoi rămas în acelaşi rol de figurant docil şi mult prea plecat şi în interludiul dăncilist? Pe alte panouri şi afişe, aceeaşi „voce” autopublicitară promite să ne ducă, el şi PSD, pe „drumul cel bun”? Păi, fie şi metaforic, vocabula „drum” era cu totul de evitat. Şi nu numai din motive de „A8”, dar, da, de acolo începând, amintindu-ne (însă n-am uitat, nicio clipă) de tot ce n-a făcut PSD, cu dâmboviţenii şi „sudiştii” lui, pentru Moldova întreagă, în frunte cu urbea şi judeţul Iaşi. De unde ni se trage oare povara unei atât de mari „iubiri” pentru partea asta de ţară? De unde altundeva decât de la moralitatea de yesmeni a liderilor PSD locali, cu dublul lor limbaj, simulacru de „solidaritate” jucat actoriceşte pe „scena” de la Iaşi, demagogică mască pentru „acasă”, de sub care răzbat mereu obedienţa şi slugărnicia unor astfel de abia toleraţi, marginali şi perdanţi, chipurile trimişi ai noştri să ne reprezinte acolo „sus”, la - vai! - Mărimile lor, de partid şi de stat. Cum să obţină cu adevărat sprijin şi rezolvări de probleme reale, atâtea şi grave, asemenea „emisari”, scânciţi şi pusilanimi, ai nevoilor şi drepturilor Iaşului?! Cu vreun... Maricel gata să se facă, pe loc, tare... mititel, doar-doar n-o cădea în dizgraţia Şefilor - zbiri cu te miri-ce şefuleţi de „provincie”, ca să citez mentalitatea unei atare calpe ierarhii?!

La locale, în special la locale, atuurile - dacă sunt şi atâtea câte sunt - de caracter şi demnitate personală ale candidaţilor, negociatori şi combatanţi iscusiţi, ele trebuie să primeze, să treacă înaintea a orice altceva, dacă nu vrem ca în loc de o reprezentare, a noastră, integră şi eficace, să „triumfe” exact impostura, cea cu „cioara vopsită”, mda: electoral.

Nicolae Creţu este profesor doctor în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic şi istoric literar