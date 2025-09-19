Cu avionul direct de la Iași la Dubai, un mare hub pentru lumea întreagă. Arabii urmăreau Iașul de 9 ani. Relatare de la lansarea „flydubai”

De azi, vineri, 19 septembrie, Iașul este legat la un alt mare aeroport internațional, conectat la sute de destinații din lume: Dubai. Compania flydubai – așa se numește și chiar așa se scrie numele sub care operează Dubai Aviation Corporation, deținută de guvernul Emiratelor Arabe Unite – a studiat câțiva ani piața aero din România, inclusiv Aeroportul Iași. Din 19 septembrie, a deschis ruta Dubai-Iași, care va avea două zboruri dus-întors pe săptămână, iar de la sfârșitul lunii viitoare va mări frecvența curselor din București spre cel mai mare oraș din Emirate la trei zboruri zilnice dus-întors.

Iașul e încă din 2016 în atenția flydubai

Primele discuții pentru deschiderea acestei rute de la Iași au fost purtate în 2016 de managerul companiei cu șefii de atunci ai aerogării ieșene. Zborurile trebuiau să fie inaugurate în 2017, dar asta nu s-a mai întâmplat. La acea vreme, compania avea o flotă de 49 de aeronave și acoperea peste 90 de destinații. Astăzi, flydubai are 93 de aeronave Boeing 737 (inclusiv MAX) care zboară spre mai mult de 135 de aeroporturi din lume.

Întrebat despre „întârzierea” din 2017 până astăzi, Jeyhun Efendi, vicepreședinte Senior Divizia Operațiuni Comerciale și E-commerce la flydubai, a explicat că acum opt ani compania era în plină dezvoltare, dar că planurile au fost date peste cap de pandemie. În schimb, el a arătat că avioanele flydubai vor zbura și de la Chișinău, tot de două ori pe săptămână, dar în zile diferite față de Iași.

De menționat că profilul companiei este unul low-cost (așa a și fost înființată în 2009), dar avioanele sale dispun și de locuri business class, zborurile intercontinentale având un plus de confort față de această categorie. O simulare a rezervării unui loc pentru o cursă dus-întors Iași-Dubai-Iași luna viitoare arată un cost de aproximativ 375 de euro la clasa economică, cu un bagaj de cabină de 7 kg. Zborul de la Iași în Emirate, respectiv cel din Dubai înapoi durează ceva mai mult de cinci ore.

Modernizarea și reamenajarea T3 a devenit mai mult decât o prioritate

La evenimentul care a marcat zborul inaugural spre Dubai, directorul Aeroportului, Romeo Vatră, a menționat prioritatea reamenajării terminalului de pasageri T3 pentru creșterea capacității lui. În prezent, T3 este alocat zborurilor către destinații din afara Spațiului Schengen, cărora li s-a adăugat de ieri și Dubai. Aproximativ 30 la sută din traficul de pasageri trece prin T3. Directorul aerogării a amintit că celălalt terminal, T2, va fi configurat pentru primire și expediere de marfă, în contextul în care flydubai are o divizie cargo.

„Noua rută operată de flydubai înseamnă pentru locuitorii Moldovei – cei de aici, dar și cei de dincolo de Prut – acces direct la o rețea globală, la oportunități de afaceri, la piețe noi, la destinații turistice de pe alte continente. Este în același timp o invitație adresată investitorilor și partenerilor internaționali de a privi Iașul ca un punct strategic de intrare și dezvoltare. Dincolo de cifre, această conexiune are și o valoare simbolică: ea arată că Iașul se deschide și mai mult către lume, că poate concura în liga mare a regiunilor conectate global”, a declarat vicepreședintele CJ Marius Dangă, prezent și el ieri la aeroport.

La eveniment au participat membri ai companiei aeriene, oameni de afaceri, dar și un număr mare de reprezentanți ai mass-media români și străini.

Ce se mai întâmplă toamna aceasta pe Aeroportul Iași

Așa cum am mai relatat, Animawings, compania care asigură din martie zboruri spre București, a anunțat că va crește frecvența acestor curse începând de luna viitoare. Din octombrie, zborurile vor fi zilnice, cu două perechi în zilele de luni, miercuri, joi și vineri. În celelalte trei zile, va fi o singură cursă pe zi. În total, 11 zboruri dus-întors Iași-București pe săptămână.

Și compania Wizz Air va deschide încă patru rute de la Iași, spre Copenhaga, Praga și Valencia, din 27 și 28 octombrie, respectiv către Pescara (Italia), din 9 decembrie. Pentru toate vor fi câte două zboruri pe săptămână. Wizz își consolidează astfel statutul de operator principal de zbor pe aerogara ieșeană, cu 25 de rute directe către 14 țări.

Amintim că, la începutul lunii septembrie, compania maghiară low-cost a reluat zborurile spre Tel Aviv, care fuseseră suspendate în iunie pe fondul atacurilor cu rachete între Israel și Iran. Zborurile sunt tot bisăptămânale, joi și duminică, urmând ca, din 28 septembrie, frecvența să crească la trei curse dus-întors, în zilele de marți, joi și sâmbătă.

