Cu banii luați și cu ușile nelivrate. Val de reclamații la OPC Iași: zeci de clienți păgubiți. Patronul dă vina pe război

În apărarea sa, administratorul magazinului dă vina pe un furnizor din Ucraina. O parte din clienți și-au recuperat banii abia după implicarea presei.

Sesizările au sosit pe bandă rulantă la ușa Inside Doors. Un magazin de uși din Iași este acuzat că prelua comenzi, încasa bani și nu livra produsele comandate. Mai mulți clienți păgubiți au reclamat situația afirmând că, deși au plătit pentru uși, acestea nu le-au fost livrate. Bogdan Munteanu este unul dintre ei. Acesta a adus problema în atenția autorităților și a sesizat neregulile la „Ziarul de Iași”, dorind să prevină experiențe similare pentru alți ieșeni.

„În data de 20.02.2025 a fost la sediul din Metalurgiei, la domnul Ivan Jelihovschi, reprezentantul firmei Inside Doors, pentru a comanda o ușă dublă culisantă, în valoare de 3.200 de lei. A înregistrat comanda pe un formular de comandă și am achitat suma de 2.100 de pe contul de Revolut al firmei. Termenul de livrare era de 14-28 de zile, așa cum scrie și în formular. A trecut acest termen și l-am sunat în fiecare zi de atunci, pentru a cere detalii. De fiecare dată mă amâna. I-am cerut să-mi înapoieze banii, dar mă amâna de pe o zi pe alta, ba că mi-i dă mâine, ba în 2 ore… și tot așa. De două săptămâni îl sun zilnic fără niciun rezultat”, a scris Bogdan Munteanu, fost client al magazinului Inside Doors din Iași, într-o sesizare transmisă ZDI.

Acesta a anunțat inclusiv Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași, reclamând firma pentru nerespectarea contractului.

71 de reclamații la Protecția Consumatorilor, în total

Contactați, reprezentanții CJPC Iași au confirmat că la sediul instituției au ajuns, de fapt, mult mai multe reclamații legate de practicile acestei societăți. De altfel, firma a fost amendată, în repetate rânduri, valoarea contravențiilor ajungând până la 18.000 de lei.

„Da, am primit mai multe sesizări care vizează această firmă. Deci firma era cunoscută în sensul acesta. E bine ca oamenii să se informeze înainte să dea banii, să citească despre ceea ce cumpără și de unde”, a spus pentru „Ziarul de Iași” Constantin Onofrei, șeful CJPC Iași. Potrivit sursei citate, până în prezent la sediul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași au ajuns 71 de reclamații care vizează magazinul din Iași: 49 depuse în anul 2024 și alte 22 în decursul acestui an. „S-a încercat modul de soluționare pe cale amiabilă. Cinci dintre acestea au fost soluționate astfel, alte trei au fost închise ca întemeiate, s-au aplicat sancțiuni și s-au luat măsuri. Și acolo unde nu s-a reușit, reclamațiile au fost redirecționate la Poliția Economică, adică două. Restul sunt în curs de cercetare”, ne-a declarat șeful CJPC Iași.

Patronul Inside Doors dă vina pe războiul din Ucraina

Întrebat la rândul lui despre acuzațiile aduse de clienți, administratorul Inside Doors a pus totul pe seama unui furnizor din Ucraina. Mai mult, în apărarea sa, patronul a declarat că, între timp, și-a achitat datoriile față de toți clienții, cu scuzele de rigoare pentru nerespectarea contractelor.

„Sesizarea s-a rezolvat pe cale amiabilă până la urmă. S-a restituit suma de bani. A fost o problemă legată de furnizor. Din Ucraina este furnizorul. Este război, na… Noi ne cerem scuze”, a transmis pentru ZDI Ivan Jelihovschi, administratorul firmei.

Întrebat câți clienți au rămas cu comenzile neonorate din cauza așa-zisului furnizor, patronul a recunoscut că este vorba despre mai mulți. „Care au fost, noi pe toți i-am rezolvat. Nu o să mai lucrăm cu Ucraina momentan, că sunt probleme”, a ținut să completeze omul de afaceri. De altfel și Bogdan Munteanu, clientul păgubit inițial, a confirmat că magazinul i-a restituit, între timp, banii datorați. Chiar și așa, nemulțumirea sa rămâne, fostul cumpărător intenționând să atragă atenția asupra „țepei” luate, după cum a numit-o el. „Sincer, înainte să dau banii, nu am căutat, nu am citit despre, am zis că e firmă de încredere. Acum o să caut altă firmă de unde să cumpăr. Am primit banii, dar după ce am anunțat presa. Măcar să se facă ceva cu omul acesta, că nu este ok”, a încheiat Bogdan Munteanu.

Societatea Inside Doors a fost înființată în anul 2019 și se află pe strada Bucium. La Registrul Comerțului, firma a raportat ca principal obiect de activitate comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic, în magazine specializate și figurează cu un singur angajat. În 2023, firma a raportat o cifră de afaceri de 1,22 milioane de lei, un profit net de peste 157.000 de lei și aproape de trei ori mai multe datorii. De asemenea, pe portalul Instanței, numele societății apare în 12 dosare, majoritatea în calitate de pârât și două ca debitor.

