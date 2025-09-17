Cu cât e scos la vânzare un cunoscut restaurant de pe Sărărie, clădire monument, din apropierea Bodjeucii lui Creangă? Se poate și închiria: 30.000 euro/lună

Hanu’ Sărărie, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Copou, a fost scos la vânzare la prețul de 2,9 milioane euro. Clădirea este situată pe strada Sărărie, în apropiere de Bojdeuca lui Ion Creangă și la câțiva pași de casa în care a locuit profesorul Florin Topoliceanu, fost decan și fondator al Facultății de Bioinginerie Medicală de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi.

Vânzătorul precizează că imobilul este monument istoric, construit în anul 1896, care a fost complet reabilitat, cu potențial de afacere „la cheie”. În 2019, aceeași proprietate era listată pe site-urile de specialitate la prețul de aproximativ un milion de euro. Acum, prețul cerut este de trei ori mai mare decât în urmă cu câțiva ani, la care se pot adăuga 100.000 de euro dacă se preiau și utilajele, ceea ce permite continuarea activității ca restaurant sau berărie fără investiții suplimentare, conform detaliilor oferite de vânzător. În anunț se specifică faptul că există și opțiunea de închiriere, pentru 30.000 de euro pe lună, cu contract pe termen lung.

Creșterea prețului de vânzare într-un interval relativ scurt reflectă, pe lângă investițiile făcute în modernizarea clădirii, și evoluția pieței imobiliare din Iași. Zonele premium, precum Copoul, sunt tot mai căutate, atât pentru terenuri, cât și pentru clădiri, indiferent dacă au sau nu valoare istorică. Vânzătorul mizează pe potențialul zonei, cu trafic intens, frecventată zilnic de studenți, profesori și vizitatori ai spitalelor din apropiere.

Un spațiu cu poziționare strategică

Hanu’ Sărărie dispune de 700 mp suprafață construită, teren de 1.220 mp, parcare proprie și o capacitate de 400 de locuri, dintre care 150 la interior și 250 în grădina de vară, potrivit datelor din anunțul de vânzare, consultat de „Ziarul de Iași”.

Tot aici se mai menționează și că imobilul păstrează valoarea istorică, dar este complet pregătit pentru diverse funcțiuni: restaurant, berărie, birouri, clinică medicală, grădiniță sau chiar consulat.

Publicitate și alte recomandări video