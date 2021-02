Advertorial (P)

De departe, cu totii putem confirma acest aspect, si anume faptul ca, Windows-ul ca si sistem de operare pentru unitatile PC sau pentru laptop-uri, este cel mai utilizat datorita simplitatii sale, fiind usor de utilizat dar totusi, oferind extrem de multe posibilitati.

Cel mai recent si performant Windows disponibil in prezent, este Windows 10 cu toate derivatele sale, de la Windows 10 Home sau Windows 10 Pro si asa mai departe. De asemenea, o versiune a Windows-ului din trecut care de asemenea s-au bucurat de un succes real si care se mai utilizeaza chiar si in prezent pe multiple dispozitive, este Windows 7.

Totusi, Windows 10, in momentul lansarii a venit cu diferite imbunatatiri, care l-au ajutat destul de mult in ceea ce priveste diferentierea fata de Windows 7.

Primul impact este bineinteles cel vizual, Windows 10 oferind in mod clar o imbunatatire considerabila, un desing mult mai futurist si mai accesibil in utilizare. Pe scurt, mai placut ochiului. Un alt exemplu de functionalitate in favoarea Windows-ului 10, este acel centru de notificari care este cunoscut sub numele de Action Center. Astfel, pe cei mai nou Windows, notificarile apar intr-un mediu simplu si curat, fiind afisate informatii utile si importante despre sistem, cat si despre email-uri.

Aparitia functiei „Cortana” este o alta diferenta importanta intre Windows 10 si Windows 7, “Cortana” fiind asistentul vocal al sistemului de operare, exact asa cum este pentru Apple, Siri. Acest asistent vocal va poate ajuta intr-o multime de sarcini, astfel incat sa puteti ramane conectat cu tot ceea ce va intereseaza, de la email-urile personale si pana la stirile care va intereseaza. De asemenea, in ceea ce priveste “Cortana”, este de mentionat si faptul ca, asistentul vocal reprezinta si o mare parte a celei mai noi versiuni a Windows-ului, fiind integrate intr-un numar mare de zone de baza, inclusive in Microsoft Edge care este un browser exclusive disponibil pe Window 10.

Tot la diferentele dintre sistemele de operare si in avantajul Windows-ului 10, regasim si multiple comutatoare rapide pentru controlul luminozitatii ecranului, pentru partajarea fisierelor, setari de retea, si lista poate continua.

Windows 10 impreuna cu versiunile sale, este cel mai utilizat sistem de operare, insa, acesta nu se poate utilize corespunzator si legal, fara o licenta aferenta. Astfel, cei care doresc sa se bucure fara griji si de toate facilitatile sistemului de operare, trebuie sa achizitoneze si o licenta Windows 10.

