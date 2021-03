Cu ochii la locurile de baraj

Politehnica Iaşi a organizat ieri o conferinţă de presă la care au participat antrenorul Andrei Cristea şi fotbalistul Doru Popadiuc. Ambii au etalat un discurs optimist şi au considerat că Poli e pe un drum bun.

Cristea a oferit şi explicaţii legate de faptul că Politehnica a preferat să reia marţi partida cu Viitorul, întreruptă luni, din cauza ceţii, în minutul 67, de la ora 16:00 şi nu de la ora 13:00, cum au propus gazdele. “Pentru mine, jucătorii trebuie să se refacă, fizic, biologic, să se odihnească, să se alimenteze şi să poată începe o nouă partidă în condiţii optime. Fusese un consum foarte mare de energie luni, au alergat foarte mult, s-au dublat, au stat foarte compact. Împreună cu stafful, am considerat că e mai rezonabil să avem o masă în plus şi câteva ore în plus de odihnă, în condiţiile în care vremea se anunţa a fi la fel. Asta mai ales că Viitorul e o echipă tânără. Cu vremea, cu divinitatea, cu destinul nu te poţi pune însă. |sta e destinul nostru cu Viitorul: cade nocturna, vine ceaţa…” a spus Cristea, care a adăugat: “Îmi pare rău că nu am terminat meciul. La cum am arătat luni, sunt convins că puteam câştiga. Eram motivaţi, dornici, concentraţi. Am jucat foarte bine tactic, am stat foarte bine în teren, le-am închis toate punctele forte”. Pe tema Viitorul s-a axat şi Popadiuc: “A fost o încărcătură emoţională mare, acumulată cu cea fizică, n-am dormit după prima amânare. Cred că putea fi reluat jocul şi puteam obţine un rezultat bun”.

Reamintim, Politehnica a făcut o contestaţie legată de faptul că gazdele nu au aprins instalaţia de iluminat nocturn marţi, comisiile federale urmând să judece cazul miercuri.

Cei doi s-au referit şi la următorul meci, cel cu FC Voluntari, de luni. “E o partidă importantă. Jucăm acasă, nu ne gândim decât la cele trei puncte. Vreau să continuăm pe linia bună pe care ne aflăm. Văd modul băieţilor de a se antrena, văd că nu-s mulţumiţi cu situaţia din clasament. Vor să demonstreze că merită mai mult! Asta îmi dă satisfacţii mari, ne dă speranţe că Poli va arăta altfel de la meci la meci. Sper să fiu inspirat luni în alegerea formulei de start, a schimbărilor şi să câştigăm acest meci căruia nu vreau să-i spun capital, ci foarte important. Vreau să intru în mintea jucătorilor şi să le transmit acest lucru” a punctat tehnicianul, în timp ce fotbalistul a menţionat: “Va fi un meci special pentru mine, contra echipei cu care am cucerit Cupa şi Supercupa. Acum sunt însă la Iaşi şi am încredere că vom reuşi să ne impunem. Nu e un meci decisiv, dar e foarte, foarte important”.

Un alt subiect abordat a fost viitorul echipei. “Mi-aş fi dorit să vină întăriri, dar mai aştept. Avem însă jucători de calitate, de caracter. Suporterilor, de a cărei energie depindem, nu le promit marea cu sarea, spectacol, însă îi asigur că lucrurile sunt în progres. Fiind o echipă la retrogradare, trebuie să plecăm de la siguranţă defensivă. Faptul că nu am primit gol la Viitorul, în faţa unei echipe care-şi creează, de regulă, multe ocazii, îmi dă încredere. Apoi, trebuie să avem o posesie mult mai mare şi mai multă personalitate în atac” a punctat Cristea, care s-a arătat optimist: “Dacă nu credeam în atingerea obiectivului, nu intram în această luptă! Nu cred că se uită, eu m-am băgat întotdeauna la greu pentru această echipă, care îmi doresc să prospere, şi când eram jucător. Nu am vrut să fiu laş, a fost decizia clubului de a trece antrenor. Îmi doresc ca antrenorul Cristea să nu aibă nevoie de jucătorul Cristea. Am încredere în Uros, în Zaharia, sper ca şi Zajmovic să vină pe drumul cel bun, pentru că-s un pic deranjat de atitudinea lui. Sunt convins că vom scoate echipa din situaţia actuală. Primul obiectiv este urcarea pe locul XIV, care duce la baraj. Apoi, vom vedea”.

Popadiuc a împărtăşit optimismul antrenorului: “Situaţia nu e dificilă, acest sezon nu e compromis, avem şanse foarte mari de a ne atinge obiectivul. Avem o echipă bună, atmosfera e excelentă, suntem uniţi, avem antrenor bun, avem toate lucrurile necesare pentru a ne salva. Un pic de noroc ne-ar mai trebui, pentru că am avut multe ghinioane de-al lungul sezonului şi sigur vor veni rezultatele. Cred că lucrurile se vor întoarce în play-out, când va fi cea mai mare nevoie. De aceea, chiar dacă aş avea o baghetă magică, nu aş schimba acum nimic la echipă. Sper să luăm zece puncte până la finalul sezonului, astfel încât să pornim în play-out aproape de la zero”.

Primul meci al etapei a XXV-a: Dinamo – FC Viitorul 0-5 (0-3)!. Jo ('4), Ganea ('14 – penalty), Ciobanu ('44, '81), Tsoumou ('77).

Clasament

1.FCSB 24 16 3 5 49-21 51 (^15)

2. CFR 24 15 6 3 31-12 51 (^15)

3.Craiova 24 13 8 3 28-13 47 (^11)

4. Sepsi 24 8 13 3 37-24 37 (^1)

5. Botoşani 24 10 7 7 35-29 37 (^1)

6. Clinceni 24 8 11 5 22-20 35 (-1)

7.FC Argeş 24 7 9 8 24-28 30(-6)

8.UTA 24 7 9 8 22-31 30 (-6)

9.Chindia 24 7 8 9 20-22 29 (-7)

10.Viitorul 24 6 10 8 34-31 28 (-5)

11.Astra 24 7 7 10 33-36 28 (-8)

12.Mediaş 24 8 4 12 29-35 28 (-8)

13.Dinamo 25 7 5 13 23-33 26 (-13)

14.FCH 24 4 10 10 22-33 22 (-17)

15.Voluntari 24 5 6 13 26-37 21 (-15)

16..Poli Iaşi 23 4 4 15 23-53 16 (-20)

Golgeteri: Tănase (FCSB) – 15; Man (FCSB) – 14; Keyta (FC Botoşani) – 13

În ceea ce priveşte starea de sănătate a lotului înaintea disputei cu FC Voluntari, Cristea a confirmat informaţia prezentată de ”Ziarul de Iaşi,” accidentarea lui Mihalache. Confruntarea cu ilfovenii, de luni, din cadrul etapei a XXV-a a Ligii I de fotbal, va începe la ora 17:30.