Cu sau fara "botnita"? Rivalitatea se transeaza online: "Stau ore intregi la scoala cu masca si nu ma plang" vs "Purtarea mastii de catre copii e un act de tortura"

Pe grupurile de Facebook "Fara Botnita Jos Dictatura Medicala" si "Cu botnita", oamenii se intrec in postari. In timp ce unii promoveaza teoriile conspiratiei si sfideaza legile pandemiei pozandu-se fara masca in spatiile deschise, altii fac exact contrariul, promovand purtatul mastii si ironizand postarile celorlalti. Astfel, reteaua sociala a ajuns campul de lupta dintre cele doua grupuri.

Grupul "Fara Botnita Jos Dictatura Medicala"

Este locul in care oamenii se revolta pentru faptul ca trebuie sa poarte masca in spatiile publice inchise si in mijloacele de transport in comun, se pozeaza fara masca, promoveaza teoriile conspiratiei si sfideaza autoritatile. Chiar si elevii posteaza astfel de poze de la scoala.

"Astazi fara botnita la scoala... sistemul incearca sa ne manipuleze sa purtam botnite ca si cum am fi niste animale. Astazi alaturi de colegii mei punem stop acestei manipulari ordinare si spunem #stopbotnitainscoli.

Jos guvernul!"

"Fara botnita la scoala. Am incercat sa-i conving si pe ceilalti colegi sa-si dea botnita jos si cativa chiar si au dat-o jos"

fara botnita

Pe grupul "Fara Botnita Jos Dictatura Medicala" circula o petitie in care initiatorii cer ca masca sa nu mai fie purtata in scoli deoarece: "Copiii nostri au dreptul de a respira, fara nicio constrangere, de a se exprima liber si fara sa fie afectati biologic, psihologic si emotional afectiv. Purtarea mastii de catre copii permanent, timp de mai multe ore consecutiv reprezinta un act de tortura si rele tratamente aplicate minorului", considera acestia.

Grupul "Cu Botnita"

Pe de alta parte, pe grupul "Cu botnita", oamenii ironizeaza postarile celor de pe grupul "rival".

