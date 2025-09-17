Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele în curtea CFR Călători Iași. Cine a chemat, de fapt, DGA?

După o descindere a celor de la Anticorupție în urma căreia nu s-a găsit nimic, fostul director al sucursalei regionale ieșene a negat că el ar fi sesizat presupusele fapte, deși toată lumea îl arăta cu degetul. Cum a fost în realitate?

Ioan Grădinariu, fostul director al Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Iași până la întoarcerea pe funcție a lui Constantin Axinia cu două luni în urmă, a fost prins la mijloc într-un scandal de corupție. Este vorba despre descinderea unei echipe coordonate de Direcția Generală Anticorupție în timpul unui examen de absolvire a cursanților care voiau să treacă de la conductor la șef de tren.

Bancnotele nu s-au mai găsit

Examenul s-a ținut pe 24 septembrie, respectiv cu un an în urmă. Potrivit paginii de profil Club Feroviar, directorul de atunci al Sucursalei ieșene a CFR Călători a negat că el ar fi făcut sesizarea.

„N-am depus nicio plângere, nu știu cine a sesizat această situație. Eu am aflat pe surse ceea ce s-a întâmplat și, după ce au început să vină citații pe numele mai multor salariați, am făcut azi o sesizare către Parchet, să aflu ce se întâmplă. Aștept răspuns”, declara Ioan Grădinariu la câteva zile după descinderea despre care sursa citată afirma că s-a încheiat fără rezultat: asupra membrilor comisiei de examen nu s-a găsit nimic.

Ar fi trebuit ca inspectorii DGA să găsească niște bancnote marcate, dar socoteala dinaintea descinderii nu s-a potrivit cu cea din sala de examen de la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) Iași.

Grădinariu a plecat, ancheta DGA continuă

Pentru ca ițele să fie și mai încâlcite, concursul nu oferă ceva concret celor înscriși, ci doar o diplomă care le permite să se prezinte la testările pentru obținerea unui post de șef de tren.

Cu câteva zile în urmă, aceeași publicație dezvăluie că este în posesia dovezii că fostul director al SRTFC Iași este cel care a sesizat Serviciul Județean Anticorupție Iași, iar asta cu două luni înaintea examenului.

În sesizarea înregistrată pe 24 iulie 2024 afirmă că, la rândul lui, a primit pe 20 iunie 2024 un e-mail prin care un grup de cursanți îi aduc la cunoștință că ar fi strâns câte 100 de lei, în total, 2800, pe care i-ar fi dat instructorului regional. Ulterior, se arată în documentul publicat de Club Feroviar, s-ar mai fi strâns 560 de lei și încă 1400 de lei care ar fi ajuns la același instructor.

„Pentru că nu agreăm aceste aspecte, ne-am decis ca un grup de cursanți să vă aducem la cunoștință aceste aspecte și să vă rugăm să stopați acest fenomen”, se încheie e-mailul pe care Ioan Grădinariu l-a atașat sesizării făcute de el în iulie anul trecut.

Între timp, Constantin Axinia a recâștigat în instanță funcția de pe care fusese destituit în vara anului 2023 de fostul și actualul director al CFR Călători Traian Preoteasa și, din iulie, Ioan Grădinariu nu mai este directorul sucursalei ieșene. Însă ancheta începută de DGA anul trecut continuă, precizează sursa citată.

