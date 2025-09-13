MICA PUBLICITATE
SPORT

Cu Tony suspendat după patru „galbene” în doar cinci etape, Poli a fost prăjită de Afumați! Pancu nu a uitat de unde a plecat

De Ovidiu MINEA
sâmbătă, 13 septembrie 2025, 15:35
2 MIN
Politehnica Iași a jucat astăzi, la Afumați, cu echipa locală CS, în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal.

Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de meciul încheiat cu scorul de 2-0 (0-0), după o prestație foarte slabă a oaspeților.

Pancu, lângă Poli

* Cel mai valoros jucător din istoria fotbalului ieșean, Daniel Pancu, care a adus Politehnicii circa 500 000 de euro în anii 2000, a fost prezent la meci. „Diamantul din Nicolina” este liber de contract după ce și-a încheiat mandatul de selecționer al reprezentativei de tineret a României, cu care a ajuns în vară la turneul final al Campionatului European.

* Cum antrenorul principal al Politehnicii Iași, Anthony „Tony” Da Silva, a fost suspendat, după ce a încasat patru cartonașe galbene în doar cinci etape (portughezul a mai fost avertizat și în meciul de Cupă din acest sezon!), Poli a fost condusă de „secundul” Rui Machado. Pe banca tehnică a oaspeților au mai stat Ovidiu Mihalache, care nu are carnet de antrenor, și antrenorul de portari Nuno Claro.

Stoperul Șeroni – atacant

* Închizătorul ieșean Ricardo Farcaș a jucat pentru prima dată la Poli fundaș stânga, post pe care a fost încercat și în testul de luni, din Copou, cu USV Iași.

* Pe parcursul primei reprize, Jesus Fernandez și Tiehi au avut probleme de natură medicală, ambii continuând să joace după îngrijirile primite. Francezul a clacat însă în repriza a doua, când a fost înlocuit cu Alounga, jucător care a debutat la Poli.

* Pe final, Poli a jucat cu doi atacanți, stoperul Șeroni fiind trimis vârf în minutul 76, alături de Alounga. Fostul fundaș a semnat singura ocazie clară a Iașului, bara din minutul 79.

Echipa – la pământ, fanii – la înălțime

* Rezerve neutilizate la Iași au fost Niga, Pojar, Dinescu și A. Dumitru.

* Galeria Politehnicii a fost, din nou, la înălțime, fanii ieșeni dominând net fondul sonor pe arena din Afumați. Pe lângă încurajări la adresa favoriților, ultrașii s-au „ocupat” și de primarul Iașului, Mihai Chirica, pe care l-au contestat.

* Imediat după meci, Poli a plecat spre casă, cu autocarul. În etapa viitoare, Iașul va juca acasă, cu Metalul Buzău. Duelul va avea loc sâmbătă, de la ora 12:30, pe stadionul din Copou.

