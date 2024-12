Cu tot haosul fiscal, anul 2024 a fost, totuși, unul bun pentru marii antreprenori din Iași!

În ciuda unui an dominat de incertitudini, mai ales în plan fiscal, mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri din Iași, lideri din industrii diferite, se declară mulțumiți de 2024 și estimează venituri mai mari față de anul trecut. Dacă cei din domeniul transporturilor anticipează creșteri de 10-15% a cifrei de afaceri, dar și încasări mai mari pe final de an, companiile care activează pe piața cărnii încheie un an cu noi investiții și planuri mărețe de extindere.

Într-un an al instabilității legislative, cu schimbări fiscale regulate și tensiuni geopolitice, acționarii companiilor private din Iași încă își păstrează optimismul și se declară mulțumiți de 2024. La ceas de bilanț, doi reprezentanți ai mediului de afaceri din industria cărnii au mărturisit, pentru Ziarul de Business, că în ciuda haosului fiscal din acest an au reușit să facă și investiții, dar și să pregătească terenul pentru altele noi în 2025. Nici sectorul transporturilor rutiere de mărfuri din Iași nu a redus viteza în acest an și a continuat investițiile în flota de camioane, pentru o acoperire cât mai bună a importurilor și exporturilor.

Anul 2024 a adus numeroase lecții și provocări pentru omul de afaceri Mihai Goriuc, administratorul Transgor Logistik, o companie de transporturi rutiere din Iași, lider în distribuția expres de mărfuri paletizate. Cu toate că a fost un an atipic, acesta a apreciat că l-a surprins plăcut față de 2023, estimând o creștere a cifrei de afaceri de 10-15%, adică până la aproximativ 89 de milioane de lei.

De la Moș Crăciun, transportatorul a spus că își dorește ”liniște sufletească, liniște politică și liniște fiscală”, iar de la anul care vine, extinderi de birouri, de noi locații și servicii, dar și noi membri în echipă. „Pentru țară îmi doresc predictibilitate, vorbesc din punct de vedere al unui antreprenor și autostrăzi, bineînțeles, să ne putem dezvolta”, a transmis pentru Ziarul de Business, acționarul majoritar al Transgor Logistik, Mihai Goriuc.

Pe lângă transporturile rutiere, compania ieșeană are în portofoliul său și servicii de transport aerian și maritim, asigurând un schimb de mărfuri pe toate continentele.

Unii transportatori din Iași pot câștiga în decembrie, cât pentru 6 luni!

Întrebat la rândul său cum ar descrie anul acesta și până când ține roțile în mișcare în 2024, administratorul HD Trans Textil SRL, o altă mare societate care activează în transporturi rutiere de mărfuri din Iași, a declarat că a fost un an cu performanțe moderate. Asta până în decembrie, subliniază el, pentru că cea mai intensă parte a anului abia acum începe în cazul său. „A fost un an nici prea bun, nici prea rău. Mediu. Mă așteptam să fie mai prost, dar am luptat și, cât de cât am obținut rezultate. Noi suntem acum în febra activității. Nu opresc activitatea deloc. Să spunem, dacă oprim de sărbători undeva la cel mult 10% din activitate, dar încă nu sunt sigur. Toți angajații noștri au bonusuri ca să stea la lucru, în perioada sărbătorilor. Și încercăm, în fiecare an, să menținem activitatea la turație maximă, pentru că toți opresc și atunci este loc de mișcat”, a răspuns antreprenorul Laurențiu Hanu, acționar al HD Trans Textil.

Tocmai din acest motiv, transportatorul a evitat să estimeze și o cifră de afaceri pentru acest an, însă a spus clar că vorbim de o creștere față de 2023, și nu doar ca urmare a inflației: „Muncă și iar muncă! În orice domeniu de activitate eu cred că ăsta este succesul. La cât vom ajunge exact nu pot să spun încă. Contează mult cât vom produce acum, luna asta. Pentru că, noi putem să facem într-o lună, cât în jumătate de an. Deci luna asta pentru noi este primordială, nu dăm concedii la nimeni. Oamenii au înțeles că pentru noi, e foarte importantă această perioadă, ca anul viitor să ne menținem, cel puțin la același nivel”, a încheiat omul de afaceri. În ciuda numeroaselor provocări din acest an, Hanu Laurențiu a reușit să-și extindă afacerea și în afara granițelor. Ce-i drept, are și cu ce, pentru că flota sa numără peste 100 de camioane. În total, pe statul de plată, antreprenorul are peste 200 de angajați și deține în jur de 10 companii de profil, printre care și cea amintită. Numai HD Trans Textil a înregistrat, anul trecut, o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de lei.

A fost un an bun și pentru marii jucători din industria cărnii

Dacă în industria de transporturi încă se turează motoarele la maximum și spre sfârșit de an, inclusiv de sărbători, în alte domenii s-au calculat deja o mare parte din veniturile obținute în 2024. Aici se înscriu și marii jucători din industria cărnii din Iași. Un prim exemplu este și Cătălin Mihalache, unul din acționarii grupului Fermador, activ pe piața cărnii de pasăre, cu afaceri cifrate la aproape 240 de milioane de lei. Întrebat cum s-a văzut anul 2024 în investiții și profit, antreprenorul a răspuns că a fost un an bun, cu investiții moderate, dar așteaptă alegerile pentru a evalua impactul politic asupra afacerilor. „A fost un an bun. Am făcut investiții, nu foarte mari. Și așteptăm alegerile în continuare, să vedem ce se întâmplă, pentru că nu au trecut încă. Dar eu spun că suntem pe calea cea bună! ”, a răspuns pentru Ziarul de Business, Cătălin Mihalache, reprezentant al companiei.

Fermador are pe lângă activitatea proprie de producție și o rețea proprie de retail cu 17 magazine în 10 orașe. Vorbim de un business integrat, cu stație de incubare, ferme de creștere, abator și activitate de distribuție.

Și pentru grupul Kosarom a fost un an al investițiilor

Cam în același ton optimist încheie anul și administratorul Kosarom, lider regional în rândul societăţilor producătoare de carne şi preparate din carne. Acesta s-a arătat mulțumit de parcursul acestui an și anticipează o creștere de cel puțin 10% a cifrei de afaceri. „A fost un an bun, din punctul meu de vedere. Pentru că am putut să continuăm investițiile, să deschidem noi magazine și să pregătim noi proiecte. Sperăm totuși într-un an și mai bun, dar să vedem ce se va întâmpla în plan politic”, a fost răspunsul lui Lucian Apostol, președintele grupului de firme Kosarom.

Compania lucrează în sistem integrat, de la producția de cereale și furaje, până la abatorizare, producția de preparate din carne și desfacerea în magazinele proprii și are în prezent pe statul de plată în jur de 1.300 de angajați. Rețeaua de magazine numără în prezent 34 de magazine proprii în toată Moldova, dar asigură și distribuție în marile rețele de retail. Vorbim însă și de o extindere a business-ului în afara țării. Aproximativ 35% din producție pleacă la export, potrivit omului de afaceri ieșean, specialitățile din carne regăsindu-se și pe rafturile magazinelor din Germania, Anglia, Italia, Spania sau Irlanda.

Grupul de firme include societățile Industrializarea cărnii Kosarom, SuinProd și Avitop, firme care au raportat la finele anului trecut un profit net de peste 40 de milioane de lei, la o cifră de afaceri totală 529,2 milioane lei.

Chiar dacă, în unele industrii, haosul fiscal din acest an nu a impactat prea mult, multe companii reușind cumva să ricoșeze toate creșterile de taxe și de salarii, în prețuri și servicii, merită amintit, totuși, că în alte industrii, aceste majorări succesive au condus la închideri de fabrici și de societăți. Aici, un exemplu grăitor este industria textilă.

