Cubaneza îndrăgostită de sarmale vrea să ia medalii pentru România la Olimpiadă

Născută în Cuba, Thalia Narino Castellano (21 de ani), s-a adaptat imediat în țara noastră, aici unde și-a făcut și prieteni și a descoperit mâncarea preferată: sarmalele.

Legitimată la clubul Rapid, Thalia a primit cetățenia română la 30 aprilie și are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2028, la categoria +78 de kilograme. „Vreau să am rezultate majore, să ajung campioană olimpică, campioană europeană și mondială, să am rezultate mari la toate competițiile”, mmărturisește Thalia Narino Castellano, componenta lotului național de judo al României. Ea a ajuns în România anul trecut și recunoaște că nu a stat pe gânduri când i s-a propus să lupte pentru țara noastră în competițiile internaționale.

„A fost o ofertă foarte bună și o oportunitate pentru mine de a veni aici și de a reprezenta Romania. Le mulțumesc pentru primire și pentru că mă fac să mă simt parte din echipă” – Thalia Narino Castellano, componenta lotului național de judo al României.

Publicitate și alte recomandări video