Cui prodest?

Cui folosește o Republică Moldova aruncată în haos politic, la doi pași de Ucraina, la doi pași de România? Cui folosește o Românie cu o guvernare pe care cârcotașii abia așteaptă să o vadă eșuând, ca să-și confirme propriile frustrări, chiar la marginea NATO și a Uniunii Europene?

Unii oameni au oftat ușurați după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile. Alții au deschis șampania după ce George Simion a pierdut.

Și poate că, pentru o clipă, li s-a părut că totul intră din nou pe făgașul normal.

Numai că, în istorie, normalitatea e ca un animal capricios: apare rar, nu stă mult, și dispare fix atunci când te obișnuiești cu ea.

Pentru că Rusia – iar aici vorbim de Rusia lui Putin, aceea care nu ezită să arunce bombe peste maternități, grădinițe, școli și spitale – nu știe să piardă. Și, mai ales, nu știe să piardă alegeri. Nici în România, nici în Republica Moldova. Mai ales atunci când are atât de mult de câștigat.

Între timp, la București, o coaliție fragilă, alcătuită din patru partide cu baze electorale total diferite, încearcă să țină barca pe linia de plutire. Evident, nu toate merg strună – dar, sincer, când a mers totul perfect la noi? Cu toate acestea, cârcotașii își fac treaba: strâmbă din nas, ironizează, dau ochii peste cap. Nimic nu e bun, o nemulțumire continuă. Iar exact acest cor al veșnicilor critici este combustibilul care alimentează discursurile găunoase ale Simionilor și Georgeștilor.

Pentru cei care nu înghit actuala ofertă, se readuce pe masă meniul vechi, cel toxic. Reîncălziri de ciorbe precum Adrian Năstase, părintele politic al „Micului Titulescu”, Victor Viorel Ponta. Zilele acestea, Năstase a fost „invitat în calitate de fost demnitar” la o paradă militară la Beijing, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Același Năstase care, acum câțiva ani, se afișa la Chișinău, la inaugurarea statuii lui Nicolae Titulescu, împreună cu primarul prorus Ion Ceban. În politică – și cu atât mai mult în vremuri de război – nu există coincidențe. Nici reapariții întâmplătoare. Cui folosește reactivarea lui Năstase?

Și, dacă ridicăm privirea dincolo de Prut, scenariul devine și mai limpede. Republica Moldova este în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Acolo, partidele sunt aranjate ca pe o tablă de șah, totul este coordonat, totul este calculat, fiecare piesă având rolul său bine definit. Socialiștii lui Dodon și comuniștii lui Voronin atacă frontal eforturile europene ale PAS, partidul proeuropean de guvernare. Primarul prorus al Chișinăului, Ion Ceban, își concentrează atacurile preponderent asupra președintei Maia Sandu, profitând, parcă, de răgazul celor cinci ani în care are interdicție de acces atât în România, cât și în spațiul Schengen, măsură impusă „din motive ce țin de securitatea națională”. Iar pentru desert, partidulețe atât de mici încât ar încăpea într-un maxi-taxi – formațiuni care poartă mai degrabă nume de cuburi de jucărie sau de locuri pierdute pe hartă, decât de partide politice – se îngrămădesc pe marginea scenei, aplaudându-se singure și mușcând, cu tot cu undiță, din momeala de a-l ataca pe premierul Recean, cel care a reușit anul trecut să dea peste cap planurile Kremlinului de fraudare a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.

Chiar mai crede cineva că e o simplă coincidență faptul că, exact în momentul în care AUR din România zbiară la București împotriva Uniunii Europene și a sprijinului acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, AUR din Republica Moldova începe, cu o insistență teatrală, să ceară unirea cu România? Fix în același timp, fix în același registru. Fix ceea ce le trebuie rușilor ca pretext pentru a poza din nou în apărători ai „etnicilor lor”, amenințați de „fasciștii români”. Nu e strategie sofisticată, e doar manualul vechi, dar care funcționează: mai întâi se creează tensiunea, apoi se radicalizează discursul și, la final, se oferă Moscovei motivul perfect să intervină, dacă și când va fi nevoie.

Întrebările rămân aceleași: cui folosește o Republică Moldova aruncată în haos politic, la doi pași de Ucraina, la doi pași de România? Cui folosește o Românie cu o guvernare pe care cârcotașii abia așteaptă să o vadă eșuând, ca să-și confirme propriile frustrări, chiar la marginea NATO și a Uniunii Europene?

Mai țineți minte lecțiile de latină de la școală? „Cui prodest scelus, is fecit.” Cui îi folosește crima, acela a făcut-o.

Să nu ne amăgim: nici România, nici Republica Moldova nu au scăpat după victoriile lui Nicușor Dan sau Maia Sandu.

Întrebați-vă doar cum ar arăta scena dacă, într-o bună zi, coaliția de la București se rupe, iar peste Prut majoritatea parlamentară se destramă. Și, în toiul războiului, amândouă țările ajung, simultan, la alegeri anticipate.

Atunci nu ar mai conta cine a oftat ușurat, cine a crezut că am scăpat, cine și-a spus că totul a reintrat în normal. Ar conta doar că alții, mult mai aproape decât credem, și-au făcut planurile exact pentru acel moment.

Cui îi folosește haosul, acela l-a pregătit.

Publicitate și alte recomandări video