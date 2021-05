Culmea conțopismului: Unii profesori cer adeverință că sunt membri ai unui grup de pe Facebook

”Nu eu sunt administratorul grupului respectiv, ci doar un simplu membru. Mie mi-a trimis în privat o prietenă o poză cu acea cerere și atunci am căutat postarea respectivă în grup unde am și comentat că nu m-am putut abține.

Apoi am făcut printscreen acoperind numele persoanei și am distribuit la mine pe pagină revoltată fiind de ceea ce am văzut. Cele 64 de cereri erau la postarea doamnei în cauză. 64 de alți colegi care doreau o astfel de adeverință de la administratorii grupului. Unii zic că e o glumă. Eu nu cred asta fiindcă în ultimul timp am văzut pe multe grupuri cadre didactice care își pun adresa de e-mail în goană după hârtii”, a povestit Mara Luana Rauca pentru Educație Privată.Ea a postat solicitarea sa inițială pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, pe educatieprivata