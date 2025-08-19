Culmea ironiei după meciul Poli – Bistrița. Și antrenorul oaspeților e nemulțumit de arbitraj!

„Când pierzi cu 3-0, nu mai ai ce spune… Chiar dacă am fost ciupiți un pic de arbitri, victoria este incontestabilă, ar fi penibil să mă plâng de arbitraj. Am avut mulți jucători care nu au fost în joc. La 2-0 am forțat, pentru că tot una e să pierzi cu 2 sau 3 la 0. S-a văzut azi că am jucat cu o echipă care a fost în Liga I, într-un oraș care merită echipă de primă ligă. Poli a jucat foarte bine azi, după eșecul cu Ceahlăul și victoria de la Bacău, au fost agresivi în sensul bun al cuvântului. La forță se răspunde cu forță, noi n-am făcut-o”.