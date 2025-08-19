MICA PUBLICITATE
SPORT

Culmea ironiei după meciul Poli – Bistrița. Și antrenorul oaspeților e nemulțumit de arbitraj!

De Ovidiu MINEA
marți, 19 august 2025, 22:15
1 MIN
Culmea ironiei după meciul Poli – Bistrița. Și antrenorul oaspeților e nemulțumit de arbitraj!

Iată ce a declarat antrenorul Gloriei Bistrița, Cristi Pustai, la finalul partidei pe care echipa sa a jucat-o în această seară, în Copou, cu Politehnica Iași, partidă încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor.

Când pierzi cu 3-0, nu mai ai ce spune… Chiar dacă am fost ciupiți un pic de arbitri, victoria este incontestabilă, ar fi penibil să mă plâng de arbitraj. Am avut mulți jucători care nu au fost în joc. La 2-0 am forțat, pentru că tot una e să pierzi cu 2 sau 3 la 0. S-a văzut azi că am jucat cu o echipă care a fost în Liga I, într-un oraș care merită echipă de primă ligă. Poli a jucat foarte bine azi, după eșecul cu Ceahlăul și victoria de la Bacău, au fost agresivi în sensul bun al cuvântului. La forță se răspunde cu forță, noi n-am făcut-o”.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Reamintim, și gazdele au fost foc și pară pe arbitri, care au anulat două goluri valabile Politehnicii.

Foto: Facebook/Gloria Bistrița

Etichete: Cristi Pustai, Gloria Bistriţa, liga 2, Politehnica Iași

