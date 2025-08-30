Culmea tertipurilor avocățești. Un avocat din Pașcani s-a dus peste nevastă cu amanta, apoi a cerut ordin de protecție că ar fi fost atacat. Judecătorii s-au săturat de el ca de mere acre: l-au și amendat

Un avocat a fost amendat de instanță pentru că i-a făcut pe judecători să-și piardă timpul degeaba. Își reclamase soția de care se află în divorț, cerând emiterea unui ordin de protecție împotriva acesteia. Judecătorii nu doar că nu au găsit la dosar nicio probă care să confirme spusele avocatului, dar au ajuns și la concluzia că acesta își exercitase dreptul de a apela la justiție cu rea-credință. L-au obligat să-și plătească avocatul din oficiu și i-au aplicat o amendă judiciară.

În plângerea adresată Judecătoriei Pașcani, Mihai B. a cerut instanței să-i interzică soției sale să ia legătura cu el și să se apropie de el la mai puțin de 50 de metri, pe durata de un an. Avocatul a arătat că după depunerea cererii de divorț, soția sa îl amenință încontinuu, ar fi încercat de câteva ori să-l lovească în public, l-ar fi calomniat și amenințat. În seara zilei de 7 august, ea ar fi încercat să-l lovească și i-ar fi luat telefonul mobil, pe care și l-a recuperat cu ajutorul poliției. Avocatul depusese plângere și la poliție, dar solicita și emiterea unui ordin de protecție întrucât îi era frică de soția sa.

S-a ajuns la telefoane la 112

Incidentul din 7 august făcuse obiectul unei sesizări la Serviciul 112. Fișa de intervenție întocmită de polițiști menționa că Mihai B. se întâlnise ocazional cu soția sa, purtaseră o discuție pe tema infidelității, iar în timpul certei care urmase, femeia îi luase telefonul din buzunarul hainei, restituindu-i-l însă la scurt timp. Polițiștii notaseră că nu exista niciun risc iminent la viața sau integritatea fizică a bărbatului. Or, acesta nu depusese nicio probă la dosar care să demonstreze că s-ar afla cumva în pericol. Mai mult, nici măcar nu se prezentase în instanță, fiind reprezentat doar de avocatul din oficiu. Ca urmare, magistrații Judecătoriei pășcănene au respins plângerea lui Mihai B. ca neîntemeiată. Ei au acceptat totuși ca avocatul din oficiu să fie plătit de stat.

Apelul declarat de Mihai B. a fost judecat de magistrații Tribunalului. Aici, avocatul său a precizat că nu are alte înscrisuri de depus la dosar, în afara celor deja existente. Avocatul soției a depus mesaje trimise de Mihai B. soției sale în care îi ura noapte bună, o duminică frumoasă și o înștiința că cererea sa de emitere a unui ordin de protecție a fost respinsă. Din mesaje nu rezulta nicio stare de teamă. Singura replică a avocatului lui Mihai B. a fost că ordinul de protecție nu se referă doar la cazurile de violență fizică, emiterea lui fiind justificată și în situații de violență psihică.

În timpul dezbaterilor, avocatul soției a cerut aplicarea unei amenzi judiciare lui Mihai B., apreciind că acesta făcuse plângerea cu rea-credință.

„A avut un comportament absolut haotic, de neînțeles, culminând cu incidentul din data de 7 august, în care acesta s-a prezentat acolo unde s-a mutat intimata cu chirie împreună cu cele două minore şi din faţa blocului a sunat-o, fiind de mână cu actuala parteneră de viaţă, întrebând-o dacă este adevărat că se vor împăca la primul termen de judecată, scopul său fiind de a dovedi actualei sale partenere că nevasta nu are de gând să se împace cu acesta. Poate sună ridicol, dar acest lucru rezultă chiar şi din mesajele depuse la dosar”, a afirmat acesta.

Soția a fost cea susținută de procurori

Poziția sa a fost susținută și de reprezentantul Ministerului Public, procurorul de ședință arătând că Mihai B. nu descrisese presupusele acte de violență la care fusese supus și nici felul în care îi fusese creată pretinsa stare de teamă.

Reclamantul nu s-a prezentat nici în fața Tribunalului, pentru a-și susține punctul de vedere. Judecătorii au constatat că el nici măcar nu-și motivase apelul, nu propusese un minim de probe și nici măcar un martor, deși ca avocat știa că sarcina probei îi aparține. Mai mult, el era cel care lua legătura cu soția sa, deci nu se putea spune că îi era teamă de aceasta. La Poliție nu era înregistrată nicio plângere pentru presupusa faptă de furt al telefonului. În acord cu avocatul soției, judecătorii au apreciat că Mihai B. dăduse dovadă de rea-credință și l-au obligat la plata unei amenzi judiciare de 700 lei, față de un maxim legal de 1.000 lei. De asemenea, el va trebui să achite și suma de 2.688 lei, reprezentând cheltuielile de judecată, respectiv onorariul avocaților din oficiu și cazarea.

