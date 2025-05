Cum a câștigat Crin Antonescu comuna Lungani: etnia, mobilizarea și un primar influent. „Nu are cum, eu nu am auzit pe nimeni de pe aici să voteze cu el”

În satele Lungani și Goești din comuna Lungani, George Simion s-a impus clar, cu scoruri de peste 48%, respectiv 52%. În schimb, în satele Zmeu și Crucea, ecuația electorală s-a schimbat radical. Acolo, candidatul coaliției, Crin Antonescu, a obținut de peste 65% în fiecare din cele două sate. Per total, în comuna Lungani, Crin Antonescu a acumulat 847 de voturi, față de 729 pentru George Simion.

Reporterii „Ziarul de Iași” au luat la pas satul Lungani pentru a afla ce i-a determinat pe oamenii din comună să voteze astfel. Am mers întâi la Primărie, unde ni s-a spus că primarul comunei, Ioan Corobuță, membru PSD, este cunoscut drept un lider local activ, dar și un asumat reprezentant al etniei rome. Acesta a declarat apartenența sa etnică și pare să se bucure de o influență considerabilă, în special în satele Zmeu și Crucea, unde comunitățile rome sunt majoritare, potrivit sătenilor.

„Eu sunt cetățean de etnie romă. Au votat astfel datorită faptului că m-am implicat în problemele oamenilor, că i-am ajutat, în plus comuna Lungani este asfaltată în proporții de 90%, sunt trei școli pe care le-am făcut, am proiecte cu apa, am făcut un nou sediu al Primăriei. În aceste două mandate de primar, nu am stat degeaba, am căutat să îi ajut, ca să aibă și ei condiții”, a declarat Ioan Corobuță, pentru „Ziarul de Iași”.