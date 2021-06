Cum a cerut-o Cătălin Moroșanu în căsătorie pe soția lui. Ce a refuzat la nuntă!

Aveți o relație de mai bine de 17 ani și v-ați căsătorit în urmă cu 9 ani. Cum ai cerut-o în căsătorie?

Am vrut să îi fac o surpriză. Își sărbătorea ziua de naștere cu prietenele ei în oraș, m-am dus la restaurant, s-a oprit muzica, i-am rugat să pună melodia lui Guess Who, "Suntem copii", am adus șampanie, un tort și i-am dat inelul de logodnă și un bilețel pe care era scrisă întrebarea "Vrei să fii soția mea?". Cererea în căsătorie a venit firesc, am simțit să fac acest lucru și ea a fost foarte fericită. O aveam deja pe Natalis, avea doi anișori.

Cum a fost la nunta voastră din vara anului 2012?

A fost o petrecere cu peste 200 de invitați, am respectat tradițiile, n-am făcut nimic ieșit din comun, a fost o nuntă tipic românească. Singura tradiție pe care nu am respectat-o a fost furatul miresei, nu am dorit să se întâmple acest lucru.