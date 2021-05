Cum a concurat Larisa Iordache în dureri. "Ce nu te omoară, te face mai puternic"

"Momentele în care am stat înainte de competiție. Stăteam și mă uităm la fetele care concurau deja. Și am zis că este păcat să nu mă bucur și eu de atmosfera aia. Pentru că era o atmosfera liniștită, primitoare. Cred că aș fi regretat foarte tare. Și am zis de ce nu. Ce nu te omoară, te face mai puternic", a povestit sportiva.

"M-am concentrat și mai tare. Cred că a fost unicul meu moment de acolo când m-am concentrat 100% și am fost eu 100%. Focus pe tot ce am avut de făcut, cu încrederea de sine. Capul meu nu mai stătea la nimic altceva decât ce aveam eu de făcut. Și îmi doream să fiu eu mândră de mine și antrenorii mei. Eu de obicei când ratam, cedam. Doar că de data asta a fost diferit. Voiam să prind finale, să mă calific și să fiu eu mândră de mine, atât. Sincer sperăm că medicii îmi vor da drumul să plec a două zi și să concurez în finalele la individual compus și la cele de la barna și sol. Dar am acceptat până la urmă, nu am avut ce să fac" a mărturisit Larisa.