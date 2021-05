Cum a crescut condamnarea unui traficant de persoane care mergea şerpuit pe drumul european

Apelul declarat de un şofer băut împotriva sentinţei de condamnare cu executare a rămas fără efect. Acţiunea acestuia a fost respinsă ca nefondată, Florin Petru Scripcariu urmând să petreacă 10 ani în spatele gratiilor. Până să fie condamnat pentru conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului, s-a finalizat şi un alt dosar întocmit pe numele lui.

În dimineaţa zilei de 8 noiembrie 2015, Scripcariu a fost depistat pe drumul european, pe raza comunei Leţcani, la volanul unui automobil Audi, fără a avea permis de conducere şi cu o alcoolemie de 1,3‰ în sânge. Atenţia poliţiştilor fusese atrasă de faptul că autoturismul se deplasa pe o traiectorie sinuoasă, fiind vizibil că şoferul avea dificultăţi serioase în menţinerea direcţiei. Scripcariu şi-a recunoscut faptele, având astfel dreptul la o reducere cu o treime a pedepsei.

Judecătorii au luat în calcul în favoarea sa şi faptul că nu avusese loc niciun accident rutier. Scripcariu a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi la încă un an pentru conducere fără permis. Cei doi ani acordaţi de judecători s-au adăugat însă unei sentinţe de 9 ani şi 7 luni de închisoare pentru trafic de persoane în formă continuată, rămasă definitivă anul trecut. În final, a rezultat o pedeapsă de 10 ani şi 4 luni de închisoare, sentinţă confirmată săptămâna trecută de magistraţii Curţii de Apel.