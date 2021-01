Cum a debutat etapa a II-a în oraş: sincope, dar şi aglomeraţie

În Iaşi, sincopa s-a simţit, dar echipele medicale, precum şi fluxul destul de scăzut de pacienţi a permis derularea campaniei de vaccinare fără probleme. Şi, pentru că e la „la modă” să apelezi la serviciile medicale private, acestea au fost de altfel şi cele mai aglomerate. Spitalul Sf. Sava, Centrul Regina Maria sau Elytis au fost supraaglomerate.

De altfel, la unele centre, vaccinurile au ajuns cu întârsiere, uneori mai mare de o oră şi jumătate. După amiază, numărul celor vaccinaţi a crescut considerabi, dar la închiderea ediţiei nu exista o situaţie centralizată. În acelaşi timp, foarte mulţi pacienţi, majoritatea cu vârste de peste 65 de ani, şi care au preferat centrele de cartier, au aglomerat şi ei primele ore ale dimineţii, fie din motiv că au uitat când s-au programat, fie că au vrut să încerce să se vaccineze mai devreme.

„Da, am 83 de ani, am venit singură, neînsoţită. Dacă am putut merge până aici, mă pot întoarce şi înapoi. Nu îmi este frică! Vreau să mă întorc fără grijă înapoi, singură, de aia am venit aici”, a spus o femeie care aştepta la Centrul de la „Şcoala B.P. Haşdeu”. Dileme sunt inlusiv în privinţa bolnavilor cronici, unii dintre ei neştiind dacă le este sau nu recomandat vaccinul.

„De exemplu, noile recomandări care ne-au venit astăzi pe linie oficială, de la DSP, este să încurajăm persoanele cu boli cardiovasculare sau cu AVC, şi chiar care iau anticoagulante, să îşi facă vaccinul pentru că nu s-au semnalat efecte adverse care să le pună viaţa în pericol. În rest, la ceilalţi, există temeri, mai ales dacă au alergii, cu maximă atenţie pe cele de natură medicamentoasă. Noi îi ascultăm pe fiecare, verificăm, şi pe cei apţi, îi vaccinăm sau îi sfătuim să se vaccineze”, a declarat un cadru medical de la acelaşi centru.