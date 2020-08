Cum a driblat Sharone Stone moartea de trei ori (P)

Sharon Stone a afirmat că a fost lovită de fulger, apoi a suferit un accident ciudat, iar în final a suferit și un accident vascular cerebral.

Problemele actriței au început pe când avea 14 ani, după cum chiar ea a declarat într-un interviu acordat cotidianului britanic The Sun.

"Am trăit multe lucruri, este o nebunie. Am avut gâtul tăiat la 16 centimetri din vena jugulară, la vârsta de 14 ani, cu sârmă de rufe. Apoi am fost lovită de fulger și, wow, a fost foarte intens! Eram acasă și aveam propria noastră fântână. Am umplut fierul de călcat cu apă și aveam mâna pe robinet. Fântâna a fost lovită de fulger și s-a transmis prin apă. Din fericire, mama m-a readus la viață", a spus Sharon Stone.

Apoi, Sharon Stone a relatat și episodul în care a suferit un accident vascular cerebral, din 2001, în urma căruia timp de 9 zile a fost între viață și moarte.

"Mă simțeam de parcă m-ar fi împușcat cineva în cap. Am ajuns de urgență la spital și am stat o săptămână în comă", a mai spus actrița.

Sharon Stone a fost supusă unei operații timp de 7 ore și, după un an de terapie, a putut să ia viața de la capăt.

"Auzul meu, vorbirea și mersul... tot... Toată viața mea a fost ștearsă. Am crezut că mor chiar și după ce am ajuns acasă", a mai spus Stone.

Sharon Stone, faimoasă după rolul din Basic Instinct

Dincolo de aceste probleme, lucrurile au luat o turnură mult mai bună pentru actriță după rolul din filmul Basic Instinct.

Acesta i-a adus faima mult-dorita, în timp ce Basic Instinct a devenit unul dintre cele mai cunoscute și contorversate filme din istorie.

Faima Basic Instinct este atât de mare încât acest film este difuzat în continuare la TV de numeroase posturi. În plus, compania IsoftBet a lansat în 2013 un joc de păcănele gratis Basic Instinct, în care printre simboluri se află imaginea cu Sharon Stone din celebra scenă de film, un pistol, insigna de poliție, mașina, cătușe și instrumente pentru gheață.

Cel mai controversat moment din istoria cinematografiei

Sharon Stone a fost implicată în rolul pe care l-a avut în Basic Instinct (1992) și în cel mai controversat moment din istoria cinematografiei.

Cu nouă ani înainte să sufere accidentul cerebral, Sharon Stone a devenit cunoscută în întreaga lume după celebra scenă în care și-a încrucișat picioarele în Basic Instinct.

Peste ani, actrița a susținut că n-a știut nicio clipă ce urma să se vadă pe ecrane și că a aflat direct la premieră.

"Când m-am uitat pe monitor nu am văzut nimic. Am observat abia la premiera filmului, de față cu alte câteva sute de oameni. Am fost în stare de șoc. La final, m-am dus direct la regizorul filmului, pe care l-am pălmuit", a explicat Stone, într-un interviu acordat în 2014.

După acest rol, următorul film major în care Sharon Stone a jucat a fost Casino, pentru care a primit și Globul de Aur la categoria cea mai bună actriță. Ea a mai jucat apoi în filme precum The Mighty, Gloria, The Muse, Catwoman, Alpha Dog, Basic Instinct 2, Bobby și The Disaster Artist. Următorul film în care o vom vedea este What About Love, programat să apară anul următor.

De asemenea, Sharon Stone a fost implicată și în numeroase acțiuni caritabile, dar și de menținere a păcii în zonele de conflict, în special în Orientul Mijlociu, fiind și premiată pentru munca sa.