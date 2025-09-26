Cum a fost dovedit studentul co-traficat alături de fiul latifundiarului Zapodeanu? Acesta scăpase inițial de urmărirea anchetatorilor

Un tânăr își va petrece următorii ani în spatele gratiilor, după ce a vândut droguri elevilor de liceu. A intrat în vizorul oamenilor legii de când era simplu consumator de cannabis, dosarul său fiind ținut „în așteptare”. I-a trecut glontele pe lângă ureche atunci când fiul latifundiarului Ioan Zapodeanu a fost arestat pentru trafic de droguri.

Când a găsit sare în coletul în care trebuiau să se afle droguri, și-a sunat furnizorul, crezând că a fost înșelat. Ar fi trebuit mai degrabă să-și pregătească schimburi curate și periuța de dinți pentru arest.

Alexandru Cîmpureanu s-a întâlnit pentru prima oară cu oamenii legii sub forma unei patrule de jandarmi, în octombrie 2023, în zona Cub de pe Ștefan cel Mare. Atenția jandarmilor fusese atrasă de țigara artizanală pe care tânărul o ținea în mână. A mărturisit că primise o bucată de hașiș și a spus și de la cine o avea. După nici două luni, în decembrie, jandarmii l-au reîntâlnit în zona clubului „Underground”. Încercase să-i evite, iar comportamentul suspect al tânărului i-a făcut să-l oprească. Avea asupra sa, în lenjeria intimă, un cântar de precizie, dar și o țiplă de aluminiu conținând o pulbere albă. Cumpărase un gram de „cristal” de la o fată, contra sumei de 200 de lei, cu câteva ore mai înainte. Pulberea s-a dovedit a fi 3-CMC, un drog recreațional de sinteză. Cazul său devenise interesant, iar Cîmpureanu a fost pus discret sub supraveghere. Anchetatorii bănuiau că tânărul nu e un simplu consumator.

„Ce treabă am eu cu Zapo?”

Câteva conversații telefonice aparent nevinovate au adâncit bănuielile. La începutul lui aprilie 2024, Cîmpureanu a discutat de două ori cu o persoană necunoscută, stabilindu-și o întâlnire în Centru, la o „cafea”. După o jumătate de oră, tânărul și-a mai stabilit o întâlnire, tot în Centru, tot la o „cafea”, cu altă persoană. Pixul anchetatorului scârțâia pe hârtie „«cafea» = cannabis (?)”. Semnul întrebării avea să dispară ulterior, iar în vocabular au mai fost adăugați și alți termeni, precum „foc”, tot pentru cannabis ori „bob” pentru ecstasy. După câteva zile, o tânără l-a sunat și, auzindu-l, își declară surprinderea că este încă liber. Ioan David Zapodeanu și alți cinci tineri abia fuseseră arestați sub acuzația de trafic de droguri. Cîmpureanu a liniștit-o. „Da, știu. Am aflat de dosarul respectiv și am citit dosarul! Gen, apar doar un simplu, într-un simplu paragraf, gen! Ce treabă am eu cu Zapo?”, i-a explicat fetei.

La începutul lunii mai, într-o altă discuție telefonică, Cîmpureanu îi povestea interlocutorului cum vindea unor puștani droguri în cluburi. Cîmpureanu aduce vorba despre o „geanchistă adevărată” (din englezescul „junk” = gunoi, n.r.), de 17 ani. „Dar asta se rupe pe droguri de la… cât, 16, 14-15 ani! Eu, man, eu nu știam ce-s alea droguri la 16 ani! Eu vedeam prin filme, că ăla fuma șto, gen, știi? Eu pe la 17 ani am dat de ele gen, mai ales de… să fumez, dar altceva, nu! Până la vreo 18, 18 ani jumate, gen. Nu, eu m-am ferit de chestia asta și nu mi-am prăjit neuronii cum și l-o prăjit ăstea!”, a spus tânărul.

Deși era perfect conștient de efectele drogurilor, tânărul nu a avut nicio mustrare de conștiință să le vândă unor liceeni. Anchetatorii au stabilit că vindea cu precădere 3-MMC și MDMA. Au fost trimiși pe teren investigatori sub acoperire, însărcinați cu achiziționarea de droguri de la Cîmpureanu. Misiunea a fost îndeplinită fără probleme. În plus, pe 14 noiembrie 2024, pe numele lui Cîmpureanu a fost trimis din Timișoara un colet. Acesta a fost interceptat la sediul Sameday din Brătunelni, în interior găsindu-se 9,93 grame dintr-o pulbere albă, pentru care tânărul plătise 800 de lei. Pulberea a fost trimisă la un laborator spre analiză și înlocuită cu sare. Avea să se demonstreze că tânărul cumpărase de 3-MMC.

Ajuns acasă, a constatat substituirea, dar a crezut inițial că este înșelat

Coletul a fost introdus în locker-ul Sameday de pe strada Ion Creangă la ora 19.17. După doar două minute, Cîmpureanu l-a ridicat. Ajuns acasă, a constatat substituirea, dar a crezut inițial că este înșelat. Și-a sunat furnizorul, reproșându-i că i-a trimis sare în loc de droguri. Mai experimentat, expeditorul i-a răspuns că i-a trimis ce i s-a cerut. Dacă a găsit altceva, era posibil să fie urmărit de poliție. Au mai trecut câteva zile până la percheziție și reținerea de către polițiști.

Cîmpureanu a fost trimis în judecată pentru consum ilicit de droguri, trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive. Magistrații Tribunalului au remarcat că tânărul avea șanse de a fi recuperat pentru societate și era și dispus să facă eforturile necesare. Se bucura de altfel de sprijinul tatălui său și fusese inclus într-un program de asistență în cadrul Centrului Regional Antidrog. Ca urmare, și pedepsele stabilite de judecători au fost relativ ușoare. Tânărul de 21 de ani a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru trafic de droguri, la 4 luni de închisoare pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu și la 1 an și 4 luni de închisoare pentru efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive. Condamnarea rezultantă, de 4 ani și 20 de zile de închisoare, va fi executată în regim de detenție. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

