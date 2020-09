Cum a fost făcut “muci” Maricel Popa chiar de şeful lui?

Iar dacă ieri vă povesteam despre postarea unui candidat ieşean fost prifect care mai are puţin şi se urcă să danseze gol puşcă pe mese, în direct, iacătă ce-am putut vedea şi la Latrina 3: pe fostul premier Tudose, care l-a făcut “muci” (scuzaţi expresia urâtă, dar aşa a zis) pe Maricel Popa de la Iaşi, în direct, la oră de maximă audienţă.

Aşadar, vicele PSD Mihai Tudose a declarat că liderul CJ Iaşi, Maricel Popa, colegul lui de partid, a fost făcut „muci” de liberali, deşi el a reuşit să facă un spital modular, primul din ţară, pentru tratarea cazurilor COVID-19.

Bre nea Mihai, păi noi ştiam că a face “muci” pe cineva înseamnă altceva, adicătelea că-l bagi sub masă, cum ar veni. Ştii matale oare ceva ce noi am auzit doar ca zvon: că nea Măricel ar fi deja sub masă, deşi votarea încă n-a-nceput? Zi-ne, ca să ştim dacă mai ieşim din case au ba!

Se coace marea răzbunare? Oare cât va costa?

Apropo de nea Maricel, haideţi să vă mai spunem una faină, dar de data asta de bine pentru el. După ce actualul consilier judeţean Marius Ostaficiuc a fost scos din toate cărţile PSD Iaşi chiar de Maricel, şi după ce Mariusică, nepus pe nicio listă pe care să conteze la ceva, a ajuns că nici buhaii şantajişti nu-l mai bagă în seamă, un martor ocular ne-a transmis o imagine în care se vede cum acesta s-a întâlnit zilele trecute la terasă cu un băiat plecat din gaşca buhaiului cu scandal acuma câţiva ani, care deţine un site propriu de ştiri şi dezvăluiri politice despre duşamnii celor ce dau mai bine, şi care e la cuţite cu buhaiul cel mare. Zice martorul că acolo la terasă se făcea o furnizare de marfă. Hmmm: oare unde face poc răzbunarea? Şi, mai ales, când?

PS: Apropo: băbăeţ, voi aţi observatără că, de ani mulţi de când urmărim, cei care pariază politic pe sprijinul lui Ghihocel buhăiel se duc apoi la vale definitiv din politică? De Ostaficiuc nu mai zicem, dar ce ziceţi de Mov Vilă? Pe pariu...

Veşti noi dinspre Capitală

Veşti proaste şi dinspre Capitală, stimaţi telespectatori, unde cele mai recente sondaje arată un procent umăr la umăr pentru cei doi competitori importanţi. Iar în tandem gurile rele dar bine informate zic că, de fapt, nimeni din cei care-l susţin pe Nicuşor, nici şefii liberali nici cei userişti, nu şi-ar fi dorit cu adevărat victoria candidatului lor, pentru că le-ar fi ameninţat scaunele. Şi de aia, zice-se, nu au finalizat negocierile şi că Băse, ştiind că acesta va intra în cursă şi o va salva astfel pe Firea. Pfff, ştiam noi că e urâtă tare politichia asta, dar parcă nu credeam că e şi aşa de mare curvă.

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.