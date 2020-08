Cum a fost negociată mega-afacerea „Unifarm”. Intermediarul şi-a cerut comisionul în instanţă

Într-un dosar aflat în lucru la DNA, directorul Unifarm, Adrian Ionel, este acuzat că a cerut mită 760.000 de euro ca să îi atribuie firmei BSG Business Select SRL un contract de achiziţie a 250.000 de combinezoane şi 3 milioane de măşti chirurgicale. Contractul dintre Unifarm şi BSG Business Select SRL a fost intermediat de firma The Jaderian’S SRL. Practic, firma The Jaderian’S SRL, înfiinţată cu cinci zile înainte de încheierea contractului dintre Unifarm şi BSG, i-a cerut firmei BSG, pentru că i-a găsit client pentru măşti şi combinezoane, un comision de 18 la sută din valoarea contractului. Astfel, comisionul pe care ar fi trebuit să îl încaseze The Jaderian’S era de 5.800.000 de lei. Potrivit DNA, din această sumă directorului Unifram i-ar fi revenit 760.000 de euro. După livrarea unei prime tranşe de materiale, un milion de măşti şi 25.000 de combinezoane, în valoare totală de aproape cinci milioane de lei, contractul dintre Unifarm şi BSG Business Select a fost reziliat. Intermediarul, The Jaderian’s, şi-a cerut, însă, de la BSG comisionul de 18 la sută pentru suma încasată de la Unifarm: 897.549 de lei.

