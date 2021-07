Cum a fost prins "Dodo", ieşeanul care cumpăra ecstasy pe Darknet cu criptomonede

Un traficant de droguri va ajunge după gratii deşi îşi luase toate măsurile de siguranţă. A aşteptat să treacă suficient timp de la precedenta condamnare, cu suspendare. Şi-a comandat drogurile în cantităţi mici de pe Darknet, pentru a fi sigur că nu-i vor putea fi interceptate comunicaţiile şi că nu va plăti banii înainte de a-şi vedea marfa.

"Dodo" a fost ridicat însă de poliţişti imediat după ieşirea din oficiul poştal. În primă instanţă, a fost condamnat cu executarea sentinţei în regim de detenţie. Ultima sa speranţă, apelul, se va judeca în august.

Poreclit "Dodo", Alexandru Vlad era cunoscut cu preocupări în domeniul traficului de droguri. Făcea parte dintre grup de pasionaţi de muzică tehno, în cadrul petrecerilor consumându-se frecvent droguri.

Tânărul de 33 de ani fusese de altfel condamnat o dată, cu suspendare. După expirarea termenului de 3 ani de reabilitare, cu cazierul curat, ieşeanul s-a reapucat "de lucru".

"În cursul lunii iulie 2019 am plasat o comandă pe Darknet, folosind un calculator de la o sală de internet din zona Podu Roş. Comanda a fost exclusiv pentru MDMA, unde pe internet coşul minim este de 50 grame, iar eu am plătit suma de aproximativ 280 euro în criptomonedă, completând la rubrica «destinatar» numele I.V., fiind un nume fictiv, iar adresa am trecut-o pe cea din cartier Tătăraşi, unde am stat cu chirie. În sistemul de achiziţie al drogurilor prin Darknet am o garanţie în sensul că banii mei sunt ţinuţi de o terţă persoană şi nu sunt remişi vânzătorului până drogurile nu ajung la mine", a povestit acesta ulterior.

Trimiterea s-a făcut prin poştă, variantă mai ieftină decât prin intermediul unei firme de curierat.

Poliţiştii Biroului de Combatere a Crimei Organizate îl ţineau însă sub observaţie pe Vlad încă din 2018. Autorităţile germane opriseră pe aeroportul din Frankfurt un colet trimis pe adresa la care locuise o vreme "Dodo".

Poliţiştii ieşeni n-au avut altceva de făcut decât să aştepte următoarea livrare, care avea să aibă loc în august 2019. Atunci când din Germania a plecat un nou colet spre adresa cunoscută, anchetatorii au solicitat reţinerea şi percheziţionarea provizorie a acestuia.

În colet se aflau trei punguţe sigilate termic, conţinând aproximativ 60 de grame de MDMA (ecstasy) şi amfetamină cu cafeină. În locul drogurilor s-au introdus zahăr brun, făină şi patru comprimate inofensive. Pachetul a fost închis la loc şi reintrodus în circuitul poştal.

După o săptămână, Vlad s-a întâlnit pe stradă cu o funcţionară a oficiului poştal din Tătăraşi, pe care a întrebat-o dacă i-a ajuns coletul, răspunsul fiind afirmativ.

A rămas ca "Dodo" să vină a doua zi. La 13.16, bărbatul a intrat în oficiul poştal. La 13.25, ieşea cu pachetul. Câteva secunde mai târziu, era oprit de poliţiştii care-l aşteptau.

A avut pachetul în mâini doar pe parcursul a 10 metri. La percheziţiile imobiliare făcute la domiciliul acestuia şi la cel al părinţilor au fost găsite râşniţe pentru cannabis şi un cântar electronic folosit la cântărirea drogurilor.

Deşi a afirmat că achiziţionase drogurile doar pentru consum propriu şi că era convins că ele provin din România, Vlad a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc şi pentru introducerea în ţară de astfel de droguri.

Cantitatea de droguri era prea mare pentru ca acestea să fie destinate exclusiv consumului, iar faptul că site-ul de pe care fuseseră cumpărate era scris în limba română nu a fost considerat relevant de anchetatori. Vlad a fost condamnat pentru ambele fapte, la o pedeapsă totală de 6 ani de închisoare.