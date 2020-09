Cum a reușit un tânăr de 26 de ani să detroneze un primar PNL cu patru mandate într-un oraș sucevean

Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic are doar 26 de ani şi a câştigat funcţia de primar al oraşului Salcea, obţinând mai multe voturi decât cei 7 contracandidaţi ai săi la un loc. Ezekiel a demonstrat că la alegerile locale contează mai mult omul decât partidul. Tânărul nu a mai făcut politică până acum şi a candidat din partea unui formaţiuni politice fără notorietate.

Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic a câştigat funcţia de primar al oraşului Salcea, în urma alegerilor de pe 27 septembrie, cu un scor la care nici el nu se aştepta. Tânărul de 26 ani a candidat din partea Partidului Alternativa Dreaptă şi acum este cel mai tânăr primar din judeţul Suceava. El a întrerupt domnia primarului PNL Ilie Lungu, care îşi încheie astfel cel de-al patrulea mandat. Ezekiel şi-a dorit să fie primar încă din şcoala gimnazială, iar prietenii lui de atunci pot să confirme lucrul acesta. S-a hotărât să candideze la începutul acestui an, după care a luat legătura, după spusele sale, cu sute de instituţii de la care a obţine peste 1.000 de documente în baza cărora şi-a construit campania electorală. A avut grijă să-şi facă un program de dezvoltare, structurat pe 10 capitole, pe care l-a comunicat cetăţenilor mergând din poartă în poartă şi prin intermediul reţelelor de socializare; după care a făcut echipă cu persoane din diferite domenii de activitate, între care Educaţie şi Sănătate pentru că „eu nu le ştiu pe toate” Ezekiel Belţic susţine că a fost onest cu cei cu care a stat de vorbă. Nu le-a făcut promisiuni nerealiste. Nu le-a promis că va rezolva problema drumurilor sau că va aduce gaz în comună în prima lună de mandat. Le-a spus însă că angajaţii Primăriei Salcea îi va trata cu respect, iar instituţia va fi transparentă. Şedinţele Consiliului Local vor fi transmise live pe Facebook.

„Am avut un program foarte bun şi o echipă de oameni competenţi. Am identificat problemele oamenilor, le-am făcut prmisiuni realiste. Le-am promis cetăţenilor că angajaţii primăriei şi aleşii vor da dovadă de bun-simţ şi respect în relaţia cu cetăţenii încă din prima zi de mandat. Cetăţenii oraşului stiu cât au fost de umiliţi şi înjosiţi până acum. Nu am promis la nimeni că voi asfalta stăzi, că voi pune apă, canalizare, gaz după prima lună de mandat. Am spus că voi aloca fondurile primărie în educaţie, sănătate, şi infrastructură.

Le-am spus oamenilor că nu vor mai fi nevoiţi să stea zile în şir la primăria ca să obţină o adeverenţă. Le-am promis că voi face transmisie live a şedinţelor Consiliului Local, a şedinţelor cu angajaţii primăriei. Le-am promis că va exista raport de activitate a fiecărui angajat săptămânal. Că în fiecare zi pe site-ul instituţiei se va posta câţi bani au intrst în primărie, din taxe, impozite şi amenzi. Le-am promis transparenţă”, a spus primarul ales.

