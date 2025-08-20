Cum a scăpat de pușcărie fiul unuia din marii proprietari de podgorii din Iași; detalii șoc din dosar. Ceartă cu înjunghieri de la adâncimea arăturii. Avea la el 9 cuțite și o macetă

Fiul fostului patron al Agrocom Strunga SRL a fost iertat de judecători după ce aproape că a ucis un angajat al firmei. Tot el a fost cel care, după ce l-a înjunghiat, i-a acordat primul ajutor. La sosirea poliției, Silviu Stegariu a refuzat să explice circumstanțele incidentului, pe motiv că se afla în stare de șoc. Nu a uitat să repete însă obsesiv că îi salvase viața rănitului. Ulterior, i-a făcut plângere penală, încercând să acrediteze ideea că agresiunea ar fi fost legitimă apărare. Și-a recunoscut până la urmă vina în fața judecătorilor, fapt care, coroborat cu o încadrare juridică lejeră făcută de procurori, i-a asigurat o condamnare cu suspendarea executării.

Incidentul în urma căruia Silviu Stegariu a trebuit să dea explicații magistraților Judecătoriei Pașcani s-a petrecut în după-amiaza zilei de 25 noiembrie 2021. La acea dată, un tractorist cu vechime de 25 de ani ara o tarla din Heleșteni, administrată de Agrocom Strunga, societate condusă până la decesul său din mai 2020 de Florin Stegariu. După moartea acestuia, firma rămăsese soției sale și unuia dintre fii, Florin. Celălalt fiu, Silviu, nu ocupa oficial nicio funcție în cadrul societății și nici nu era acționar al acesteia, dar era oricum perceput de angajați ca un fel de șef.

A venit pe tarla pentru a inspecta calitatea arăturii

După cum au stabilit ulterior anchetatorii, în jurul orei 15 Silviu Stegariu a venit pe tarla, pentru a inspecta calitatea arăturii. Nemulțumit de adâncimea brazdei, i-a cerut tractoristului să oprească utilajul. Între cei doi s-a desfășurat un scurt schimb de replici, în care Stegariu i-a reproșat angajatului adâncimea prea mică a brazdei, iar tractoristul, că în urmă cu un an l-ar fi înjurat de mamă. Apoi, tractoristul și-a reluat lucrul, în alt punct al tarlalei. Din nou, a fost oprit de Stegariu, care i-a cerut să curețe plugul de resturile de coceni de porumb adunate pe lame. De această dată, discuțiile dintre cei doi au fost mult mai aprinse, presărate cu înjurături. Tractoristul a curățat plugul, apoi a dat să se urce înapoi pe utilaj, moment în care Stegariu a scos din buzunar un cuțit tip briceag cu lama de 8,5 cm, l-a deschis și l-a înjunghiat pe muncitor în coapsa stângă, în zona inghinală. Pentru moment, acesta nu și-a dat seama că e rănit, Stegariu fiind cel care i-a atras atenția: „Te-am tăiat, uăi!”.

Ulterior, însă, lucrurile s-au precipitat. Lama cuțitului îi secționase tractoristului artera și vena femurale, sângele țâșnind din abundență. Stegariu i-a cerut tractoristului să se întindă pe pământ, i-a rupt pantalonii în zona tăieturii, i-a scos cureaua și a improvizat din aceasta un garou. Apăsând pe rană pentru a încetini hemoragia, Stegariu a sunat apoi la 112, cerând insistent o ambulanță. Conștient de gravitatea rănii, care putea duce la decesul tractoristului, tânărul a cerut chiar intervenția elicopterului sanitar. Ora târzie și întunericul care se apropia au făcut însă ca la fața locului să fie trimisă o mașină. Martorii au povestit ulterior că Stegariu era deosebit de agitat, tremurând. „Ce-am făcut?! Am copil mic de crescut!”, a spus acesta.

Din mașină au fost ridicate după incident un topor, o macetă și 9 cuțite

Stegariu a încercat să mai pună un garou deasupra rănii. S-a îndreptat în grabă spre mașina cu care venise, scrântindu-și genunchiul drept în denivelările de pe tarla. S-a întors șchiopătând cu o bandă izolatoare, dar aceasta avea să se dovedească inutilă, din cauza sângerării abundente. Tractoristul a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Pașcani, unde i s-au acordat primele îngrijiri medicale. Apoi, a fost trimis la Spitalul „Sf. Spiridon”, unde a rămas internat. Raportul de expertiză medico-legală a estimat că rana îi pusese viața în pericol. A supraviețuit, dar a avut nevoie de o lună de îngrijiri medicale. Din mașina lui Stegariu au fost ridicate de polițiști după incident un topor, o macetă și 9 cuțite.

Deși ulterior avea să afirme că se afla într-o stare de șoc, Stegariu și-a păstrat luciditatea pe parcursul incidentului. Întrebat în mai multe rânduri de operatorul Seviciului 112 ce pățise victima, el a refuzat să răspundă, repetând doar că sângerează foarte puternic. Când polițiștii ajunși la fața locului l-au întrebat ce se întâmplase, Stegariu a repetat că îi salvase viața tractoristului, fără a explica însă și cum fusese rănit acesta. A insistat însă că se află în stare de șoc. „Vă dau declarație, după ce primesc îngrijiri medicale, că momentan sunt în stare de șoc”, le-a spus Stegariu polițiștilor.

„Menţionez că nu am dat absolut niciun pumn. Doar am încasat”

Mai mult, pe 8 decembrie 2021, pe când el însuși era cercetat pentru tentativă la omor, Stegariu a făcut plângere penală împotriva tractoristului, pentru vătămare corporală. Tractoristul l-ar fi atacat și, pe când acesta îi stătea în spinare, reușise să scoată din buzunar briceagul și lovise orbește, în spate. Își sucise genunchiul în timpul luptei. „Și-a ieşit instant din matcă, nu mai era el şi cu o puternică bestialitate şi necoordonare a loviturilor, a început să mă lovească în lateralul gâtului, în zona capului şi a corpului. Mi-a dat doar croşee, nu şi lovituri directe. Mi-am creat zona de scăpare spre stânga, dar acesta mă lovea în continuare paralel cu deplasarea mea. Menţionez că nu am dat absolut niciun pumn. Doar am încasat. Am căzut în genunchi cu mâinile pe pământ. În continuare, m-a călcat pe piciorul drept, eu simţind o puternică durere în genunchi. Apoi s-a urcat instant deasupra mea, aplicându-mi pumni în partea din spate a capului. Mă lovea cu bestialitate. Am intrat în panică şi îmi era frică de a-mi pierde viaţa”, a povestit Stegariu.

Tractoristul l-ar fi dușmănit pe Stegariu, întrucât acesta îl bănuia pe muncitor de mai multe furturi de motorină din societate. Muncitorul ar fi obișnuit să bea, situații în care devenea conflictual. Declarațiile acestuia au fost contrazise însă de martorii audiați de procurori, care au arătat că nu avusese loc nicio luptă. De altfel, Stegariu nu prezenta urmele pe care le-ar fi lăsat o agresiune fizică atât de brutală. Nimeni nu auzise ca victima să fi fost acuzată de vreun furt, să fi consumat alcool în timpul serviciului sau să fi fost o fire violentă. Dimpotrivă, era un angajat vechi al societății, care nu fusese supus niciodată vreunei proceduri disciplinare. Plângerea împotriva tractoristului a fost clasată.

Diferența dintre vătămarea corporală și tentativa de omor

„Nu există urme ale agresiunii pe faţă, pe gât, în zona spatelui, în zona occipitală și nici pe brațe pe care a afirmat că le-a ridicat pentru a se apăra de violenţele persoanei vătămate, zone în care ar fi trebuit să fie obligatoriu vizibile urmele agresiunii în maniera descrisă de inculpat”, au constatat ulterior și judecătorii. După incident, tractoristul părăsise Agrocom Strunga și se angajase la altă firmă cu profil agricol. În 2023, i se făcuse în mai multe rânduri propunerea să se întoarcă, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost un angajat-problemă.

În primele zile ale lui 2022, Stegariu a fost trimis în judecată în stare de arest. Procurorii i-au încadrat faptele ca reprezentând doar vătămare corporală, nu tentativă la omor. Diferența ca tratament penal între cele două fapte este majoră. Vătămarea corporală se pedepsește cu închisoarea pe un termen cuprins între 2 și 7 ani, în timp ce pentru tentativă la omor, minimul de pedeapsă este de 5 ani de închisoare. În cazul vătămării corporale se poate ajunge la o pedeapsă cu suspendarea executării, variantă exclusă practic în cazul tentativei la omor. Pentru Stegariu, încadrarea juridică constituia diferența dintre posibila libertate și închisoarea sigură.

Tentativa la omor și vătămarea corporală au drept consecință rănirea victimei, eventual cu punerea în primejdie a vieții acesteia. Pentru a stabili dacă fapta reprezintă o tentativă la omor sau doar vătămare corporală, anchetatorii iau în calcul elementele subiective ale faptei, respectiv arma folosită, dacă regiunea corpului lovită este una vitală, numărul și intensitatea loviturilor ori atitudinea infractorului înainte și după comiterea faptei. În favoarea lui Stegariu cântăreau faptul că tânărul nu avusese intenția de a ucide, folosise un cuțit cu lamă scurtă, acordase victimei primul ajutor și chemase ambulanța. Nu voise să ucidă, iar atunci când conștientizase posibilele urmări tragice ale gestului său, făcuse tot posibilul pentru a le împiedica.

2 ani și 4 luni de închisoare, dar cu suspendare

Deși plângerea sa penală fusese desființată de procurori, Stegariu a încercat și în timpul procesului să acrediteze ideea că de fapt el fusese victima. Magistrații Judecătoriei Pașcani au reanalizat acuzele acestuia la adresa tractoristului, respingându-le la rândul lor. Ei au apreciat că apărarea eșuase în dovedirea unui exces neimputabil ori a vreunei provocări la care Stegariu să fi răspuns. Pe de altă parte, judecătorii au acceptat încadrarea juridică a faptelor, așa cum fusese făcută de procurori, apreciind că Stegariu nu intenționase să-l ucidă, ci doar să-l rănească pe tractorist. Adâncimea rănii, de doar 14-15 mm, reprezenta o dovadă în acest sens. Judecătorii au ținut cont și de comportamentul tânărului în timpul anchetei și al procesului, acesta neîncercând să împiedice cursul justiției.

„Deși inculpatul nu a recunoscut săvârșirea faptei în maniera reținută în rechizitoriu și stabilită în urma cercetării judecătorești, totuși acesta nu s-a sustras cercetării penale, asumându-și întreaga procedură procesuală la care a fost suspus, prin prezentarea la aproape fiecare termen de judecată, absențele avute fiind motivate obiectiv. Împrejurările legate de persoana inculpatului, tânăr integrat social, conduc instanța la concluzia că fapta antisocială comisă constituie un incident izolat și irepetabil în viața dumnealui”, au apreciat magistrații.

Aceștia l-au condamnat pe Stegariu la 2 ani și 4 luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. El va trebui totodată să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Consiliului Local Strunga ori al unei instituții din subordinea acestuia. Stegariu a fost obligat și la plata unor daune morale și materiale de 17.200 euro către victima sa. Judecătorii au ținut cont și de faptul că tractoristul mai primise de la mama agresorului compensații în sumă de 13.000 lei. Pronunțată joia trecută, sentința Judecătoriei Pașcani poate fi contestată în apel în termen de 10 zile.

