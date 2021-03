Cum a schimbat Palas traiectoria de dezvoltare a Iașului. Tinerii sunt cei mai câștigați

Cea mai de impact investiție realizată în Iași este Palas, proiect inaugurat în 2012, primul din România axat pe conceptul de mixed-use, cu zeci de mii de metri pătrați de birouri premium, retail și parc. Practic, un concept de regenerare urbană în centrul orașului, pe când termenul abia își făcea intrarea pe piață. Financiar vorbind, o infuzie de capital de 310 milioane de euro, care a schimbat traiectoria de dezvoltare a principalului oraș din regiunea Moldovei, inclusiv printr-o nouă perspectivă asupra calității vieții. Unul dintre efecte – migrația tinerilor spre un oraș universitar cu potențial de creștere, inclusiv la nivel de retenție pe piața muncii.

„Palas Iași a schimbat esențial peisajul local. Dezvoltarea pieței office, prin clădirile United Business Center, a atras numeroase companii internaționale care și-au deschis birouri în oraș și care, în cei peste 10 ani de la inaugurare, și-au dorit în mod firesc să crească. Una dintre cele mai valoroase consecințe pentru noi și pentru regiune a fost aceea că tinerii absolvenți – și aici pot să vă dau exemplul studenților la Informatică - nu au mai plecat să muncească în străinătate sau la București, Cluj, Timișoara, ci au rămas acasă, mulțumiți de schimbarea favorabilă a contextului local. Sunt așadar 10 ani de deschidere constantă a orașului către investiții care au reușit să stopeze exodul tinerilor, cu efecte pozitive asupra dezvoltării orașului”, a spus prof. univ. dr. Adrian Iftene, decanul Facultății de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Incubator IT pentru oraș

Piața muncii pentru absolvenții Facultății de Informatică din Iași a crescut continuu în ultima decadă datorită companiilor care și-au deschis birouri aici. Potrivit reprezentanților IULIUS, care a dezvoltat șapte clădiri de birouri clasa A în cadrul Palas Iași, în punctul zero al orașului, cu peste 75.600 mp, doar aici își au sediul peste 50 de companii, față de doar două cât erau la deschiderea din 2010 a primei clădiri din proiect. În același an, cele două companii aveau 65 de angajați, iar astăzi sunt peste 8.000. Un adevărat incubator IT, pentru că majoritatea activează în acest segment. Mulți dintre ei sunt tineri absolvenți, care au dat campusul universitar pe birourile în stil occidental, ultramoderne, din care colaborează cu omologi din alte țări, un schimb de experiență ce evidențiază calitatea resursei umane locale. Iar dezvoltarea acestui domeniu le oferă numeroase oportunități, pentru că au de unde alege.

Absolvenții – liantul dintre mediul de afaceri și mediul academic

Și pentru că am dat exemplul studenților de la Informatică, este interesant modul în care aceștia au continuat să se implice în viața facultății, sprijinind activitatea acesteia din noile lor poziții de tineri angajați. „Avem legături excelente cu peste 100 de companii care au recrutat absolvenții din IT. În multe cazuri, foștii noștri studenți ajung în poziții de conducere și au putere de decizie, prin urmare, aleg să ne susțină în diferite proiecte. Facultatea le datorează, printre altele, modernizarea laboratoarelor, dar aceștia ne susțin și prin participarea la activitatea academică, ținând unele cursuri și seminarii acolo unde nu avem resurse suficiente. În alte situații, tot mai dese, acești absolvenți ne ajută să actualizăm curricula, aducând cursuri noi, de ultimă oră, în program. Toate acestea sunt extrem de benefice pentru facultate, la nivel micro, dar și pentru oraș, la nivel macro, pentru că rămân aici, cheltuiesc și investesc local, creând noi premise pentru viitor și crescând calitatea vieții”, a mai spus prof. univ. dr. Adrian Iftene. Cele mai multe companii din Iași, nume sonore la nivel mondial, sunt concentrate în clădirile United Business Center, parte a proiectului mixt Palas Iași, unele cu sediul unic în România. Nu întâmplător, ci pentru că așteptările au evoluat și în privința a ceea ce oferă un loc de muncă. „De regulă, o companie din afară când vine să-și deschidă un birou în Iași vine și vede clădirile de birouri, apoi vine și pe la facultate să vadă ce se face, cum vor arăta viitorii lor angajați. Deseori, managerii ne-au spus că birourile din Iași arată foarte bine, sunt la nivel internațional, poate, de multe ori, ei nu aveau așa birouri. Și de aceeași părere sunt și absolvenții”, a adăugat decanul Facultății de Informatică.

De la campusul universitar la cel de business

Răspunsul principalului investitor în office din oraș, compania IULIUS, pentru planurile companiilor este Palas Campus, o investiție de 120 de milioane de euro, începută în plină pandemie, care va adăuga 60.000 mp de birouri clasă A celor peste 75.600 mp deja existenți în Palas. Va fi cea mai mare clădire de birouri din țară ca suprafață, construită într-o zonă nevalorificată a Iașului, deși centrală.

„Grupul IULIUS dezvoltă pragmatic, pe baza unei cereri concrete. Palas Campus reprezintă un cumul de oportunități, atât pentru companiile care își doresc extinderea prezenței locale sau intrarea pe piața din regiunea de nord-est, cât și pentru tineri, pentru că estimăm că vor fi create încă 5.000 de locuri de muncă prin acest proiect. Experiența ultimilor 10 ani ne-a arătat că putem găsi soluții pentru a reține aceste talente și pentru a le da oportunitatea să se pună în valoare, pentru că pot reprezenta un motor puternic de dezvoltare a orașului. Resursa umană este în sine un magnet pentru companii, dar trebuie susținută cu astfel de investiții, pentru a-i crea contextul să se remarce”, a spus Ionuț Pavel, Office Buildings Manager Palas Iași. Palas Campus este un proiect mixt, care include și o componentă de retail, cu zone de food și servicii, dar și un parc. La fel ca și în celelalte proiecte office ale aceleiași companii, angajații de aici vor beneficia de un program de loializare, care le oferă discounturi de până la 30% la magazinele din proiect, dar și la cele din Palas Iași, care sunt în imediata vecinătate.

Proiectul include și 1,6 milioane de euro investiții în infrastructură, inclusiv o nouă arteră, 650 metri de piste de ciclism și o stație pentru mijloacele de transport public, dar și o parcare cu două niveluri subterane și o capacitate de 625 de locuri, pentru care sunt alocate alte 33,3 milioane de euro. Proiectat și construit după principiile internaționale de sustenabilitate, campusul va integra vestiare dotate cu dușuri, peste 500 de locuri de parcare pentru biciclete și infrastructură dedicată automobilelor electrice.

Sursa: profit.ro